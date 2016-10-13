" إقتصادية قناة السويس" : موانئ بورسعيد تستقبل 1100 رأس ماشية أوكرانية

قال المركز الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس ببورسعيد، اليوم الخميس، أن موانئ المحافظة استقبلت 30 سفينة .

وسجل ميناء شرق بورسعيد، دخول 4 سفن حاويات وخروج 6 آخرى، بعد الإنتهاء من عملية الشحن والتفريغ، فيما تستقر 4 سفن على الأرصفة، ومن المنتظر دخول 7 سفن أخرى .

وسجل ميناء غرب بورسعيد، خروج سفينتين حاويات، ومن المنتظر دخول 3 سفن؛ كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة، فيما تستقر سفينتان على الأرصفة، بينهاBRITTA.K القادمة من أوكرانيا وترفع علم سيراليون وعلى متنها 1100 رأس ماشية حية لتفريغها بالميناء، وستتجه السفينة إلى إيطاليا فور الإنتهاء من عملية التفريغ .

وتعكف الأجهزة المختصة بالميناء على تسهيل وسرعة كافة الاجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء، وعمليات الشحن والتفريغ وعمل الأوناش على هذه السفن.