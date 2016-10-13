«مصر المكانة والمكان» في ندوة بجامعة بني سويف ‎

نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتورأمين لطفي رئيس الجامعة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ندوة العودة الي الجذور تحت عنوان “مصر المكانة والمكان “بحضور العميد مهندس أسامه الجمال مدير المركز الإعلامي بالقوات المسلحة والمدرس بكلية الدفاع الجوي .

وأوضح رئيس الجامعة، خلال كلمته في الندوة الخميس، أن هذه الندوة تأتي في إطار اهتمام الجامعة باستضافة الخبراء من مختلف المجالات والتي من شأنها تعزيز قيم الانتماء الوطني والتي تُعد مطلبًا أساسيًا وضرورة ملحة لابد أن توليها المؤسسات التعليمية والشبابية عناية خاصة لتكريس الجهود وغرس مفاهيم الانتماء والقيم الأصيلة لدي الطلاب مؤكداً أن الجامعة تمثل صرح علمي هام يجتمع فيه الجميع لمحبة هذا الوطن ويعملون من أجل رفعة مكانه ومكانته .

أشار الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلي ضرورة استحضار روح أكتوبر والدروس المستفادة منه وإعلاء روح الانتماء والولاء حتى نستطيع أن نبني مصر الجديدة.

وأكد العميد مهندس أسامه الجمال أن مصر تسير على الطريق الصحيح للنهضة بدليل المشروعات العملاقة التي بدأت في تنفيذها الدولة من حفر تفريعة قناة السويس الجديدة كبداية لتنمية محور قناة السويس وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بالرغم من مواجهة حملة شرسة من الجيل الرابع للحروب تستهدف الشباب المصري بالإباحية والمخدرات ونشر الفتن والخلافات، وتهدد بتقسيم الوطن العربى على أسس دينية وطائفية ومذهبية وعرقية

وأضاف أن مصر مقبرة الغزاة وأن تلك الحقيقة أثبتها التاريخ علي مر العصور وأنها قادرة على مواجهة التحديات بما تمتلكه من موقع جغرافي متميز وقوة بشرية هائلة، بالإضافة إلى القدرات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية، مشيراً إلى أهمية دراسة التاريخ لأنه يمثل كنز للخبرات وذاكرة الشعوب وسند ملكية الجغرافيا والسبيل الوحيد لاستخلاص العبر والدروس.