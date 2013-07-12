الخارجية الامريكية: الديمقراطية لا ترتبط بصناديق الانتخابات

قالت المتحدثة بإسم الخارجية الامريكية، جنيفر ساكي، أن الولايات المتحدة تنتظر استكمال العملية اليمقراطية فى مصر، كاشفة عن لقاء جمعها بالرئيس المؤقت عدلى منصور، مضيفة “الديقراطية لا ترتبط بصناديق الانتخابات”.

وأعربت “ساكي” خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل، عن قلقلها بشأن اعتقال الرئيس المعزول محمد مرسي، مُطالبة السلطات المصرية بإطلاق سراحه.

وكانت مظاهرات عارمة اندلعت فى مصر فى 30 يونيو الماضي، أدت إلى عزل محمد مرسي من منصبه، و تولى رئيس المحكمة الدستورية أمور البلاد إلى أن يتم اجراء انتخابات رئاسية مبكرة.