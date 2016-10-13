10 تنسيقات جذابة باللون البرتقالي

في كل حفل للسجادة الحمراء، أو أيًّ من حفلات ومناسبات هوليوود نشاهد حضوراً لافتاً للون البرتقالي في إطلالات النجمات الأنيقات، وباعتباره واحداً من الألوان الدارجة في هذا العام، فقد قررنا أن نعرض عليك مجموعة من التنسيقات الجميلة لتختاري منها ما يناسبك لارتدائه في إطلالاتك المقبلة.

يمكن أن يكون هذا اللون سهلاً ومناسباً عند ارتدائه في الحفلات البسيطة، فقد زيَّن عديداً من الفساتين القصيرة، مثل إطلالة كلوي بينيت Chloe Bennet، وداكوتا جونسون Dakota Johnson، التي اختارت فستاناً أسودَ مزيَّناً بورد برتقالي جذاب، وفي كل مرة نشاهد فيها اللون البرتقالي في إطلالات السهرات لا يمكننا إلا أن نبدي إعجابنا به، حيث يناسب بدرجاته المختلفة جميع ألوان البشرة، فقد زيَّن إطلالة الممثلة السمراء الجميلة ناعومي هاريس Naomie Harris، واختارته الممثلة الأنيقة بري لارسون Brie Larson، وارتدته الممثلة ذات الشعر الأحمر إيمي آدامز Amy Adams كذلك.

ويعد هذا اللون خياراً مثالياً لمعطفك الشتوي، ويمكنك أن تشاهدي ضمن الصور أعلاه تنسيق هايلي بولدوين Hailey Baldwin العصري له، وتنسيق سارة جين كروفورد Sarah-Jane Crawford التي ارتدته فوق فستان أنيق بالأبيض والأسود.

جمعنا لك في الصور أعلاه 10 تنسيقات شتوية جميلة باللون البرتقالي فشاهديها وشاركينا برأيك.