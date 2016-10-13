للنساء والرجال ساعة "ايكون" الأيقونية من "موريس لاكروا"

قليلةٌ هي الساعات التي تُعدّ أيقونيّةً. وتتشارك كافة شركات الساعات طموح ابتكار ساعة يتعرّف عليها الكثير من الناس بشكلٍ فوري بمجرّد رؤية تصميمها الفريد. خلال التسعينات، كان لدار "موريس لاكروا" Maurice Lacroix ساعة مماثلة تحمل اسم Calypso. وزيّنت هذه الساعة الأيقونيّة من الكوارتز معاصم عدد من المرتدين المهتمّين بالأسلوب، وأثبتت عن نجاحها الكبير.

وفي عام 2016، حدّثت شركة الساعات "موريس لاكروا" Maurice Lacroix هذه الساعة الأيقونيّة التي تُدعى AIKON؛ إنّها ساعة تتمتّع بتصميم جديد وحديث متوافق مع الأذواق الحديثة. وينضح كلّ عنصر من مواصفات AIKON بالترف مع لمسة نهائيّة عالية الجودة ونظام حركة من الكوارتز عالي الدقة.

تتوفّر ساعة AIKON الجديدة ضمن ثلاثة طرازات مختلفة: AIKON Ladies بسماكة 35 ملم، و AIKON Gents بسماكة 42 ملم، والتعبير الرياضي الأقصى AIKON Chronograph بسماكة 44 ملم.

لقد حان وقتكم الآن، وحلّ وقت اختيار ساعة AIKON الخاصّة بكم.

إنّ العلبة المستديرة لساعة AIKON الجديدة تضمّ إطاراً بارزاً يدمج ستّة أذرع تحتضن شكل الساعة. ويولّد هذا الجانب من التصميم تبايناً فريداً. وتمثّل الأذرع القوّة والصلابة من جهة، فيما تشكّل بالمقابل احتضاناً حنوناً ومحبّاً من جهة أخرى.

وتتشارك كلّ من الطرازات الثلاثة ضمن مجموعة AIKON هويّة واحدة مع عناصر أساسيّة للتصميم جعلت منها ساعة كلاسيكيّة منذ عام 1990. لطالما كان تصميمها أيقونيّاً، ومن المتوقّع أن يبقى على هذه الحال طوال عقودٍ قادمة.