أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

السجن 3 سنوات لمهندس حاول تسريب أقراص مخدرة لمتهم بدار القضاء العالى

Google+ Print
السجن 3 سنوات لمهندس حاول تسريب أقراص مخدرة لمتهم بدار القضاء العالى السجن 3 سنوات لمهندس حاول تسريب أقراص مخدرة لمتهم بدار القضاء العالى

>كتبت ندى سليم

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، بمعاقبة مهندس بالسجن 3 سنوات وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، بتهمة تهريب مخدرات لأحد المتهمين، خلال محاكمته بدار القضاء العالى.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، وعضوية المستشارين محمد عليوة يونس ومعتز صديق، وبسكرتارية محمد سيد.

 

تعود تفاصيل القضية إلى تورط المتهم "عبد الرحمن.م" 24 عاما، فى تسليم أحد المتهمين عدد من الأقراص المخدراة بلغت 483 قرصا مخدرا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات داخل عبوة عصير فارغة، لسهولة تسللها إلى مقر دار القضاء العالى.

 

ونسبت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة مواد مخدرة، واعترف خلال تحقيقات النيابة، أن المضبوطات كان من المقرر تسليمها لأحد المتهمين، دون الحصول على مقابل مادى.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365