السجن 3 سنوات لمهندس حاول تسريب أقراص مخدرة لمتهم بدار القضاء العالى

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، بمعاقبة مهندس بالسجن 3 سنوات وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه، بتهمة تهريب مخدرات لأحد المتهمين، خلال محاكمته بدار القضاء العالى.

صدر الحكم برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد، وعضوية المستشارين محمد عليوة يونس ومعتز صديق، وبسكرتارية محمد سيد.

تعود تفاصيل القضية إلى تورط المتهم "عبد الرحمن.م" 24 عاما، فى تسليم أحد المتهمين عدد من الأقراص المخدراة بلغت 483 قرصا مخدرا، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته المضبوطات داخل عبوة عصير فارغة، لسهولة تسللها إلى مقر دار القضاء العالى.

ونسبت النيابة العامة للمتهم تهمة حيازة مواد مخدرة، واعترف خلال تحقيقات النيابة، أن المضبوطات كان من المقرر تسليمها لأحد المتهمين، دون الحصول على مقابل مادى.