السيسي يشهد وقائع الندوة التثقيفية الـ23 تحت عنوان «أكتوبر الارادة والتحدي»

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلي للقوات وقائع الندوة التثقيفية الثالثة والعشرين التى نظمتها إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تحت عنوان “اكتوبر الارادة والتحدي”والتى قدمت نماذج لبعض المعارك والبطولات التى حفلت بها حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر المجيد ، والتي تأتي تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكري 43 لانتصارات اكتوبر المجيدة .

حضر الندوة المسلحة المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة الاسبق والمستشار عدلى منصور رئيس الجمهوريه الاسبق والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب والمهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي وفضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريارك الكرازة المرقصية والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من الوزراء والمحافظين وقادة الافرع الرئيسية وعدد من كبار قادة وضباط القوات المسلحة والشرطة وعدد من كبار رجال الدولة والكتاب والمفكربن ورموز الصحافة والاعلام والرياضة والفن وعدد من طلبة الكليات والمعاهد العسكرية وطلبه الجامعات.

بدأت وقائع الندوة بتلاوة أيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ايمن عقل ، والقي للواء اح متقاعد زغلول فتحي قائد احد كتائب الصاعقة المصرية خلال حرب اكتوبر المجيدة محاضرة تحدث خلالها عن معركة لسان بور توفيق وأهميتها الاستراتيجية كأحد من أكثر الحصون قوة ومناعة على الجبهة لد معركة استمرت سبعخ ايام ، وانتهت باستسلام ضباط وجنود العدو امام عظمة وبسالة المقاتل المصري والتي جسدتها صورتة الخالدة اثناء تنكيس العلم الاسرائيلي ورفع العلم المصري ، وتلقي التحية العسكرية من ضباط الموقع .

وتحدث اللواء بحري اح محفوظ طه مرزوق مساعد قائد القوات البحريه الأسبق عن ملاحم البحرية المصرية اثناء معارك الاستنزاف ، من بينها القصف البحري لمنطقتي رمانة وبالوظة ليلة 8 -9 نوفمبر 1969 ، والتي شملت تجمعات إدارية في منطقة رمانة، وموقع صواريخ هوك في بالوظة على المحور الساحلى، بواسطة المدمرتين المصريتين الناصر ودمياط، وبالتعاون مع لنشات الطوربيد والصواريخ ، وغيره من الملاحم البطولية التى ساهمت بشكل كبير في اعادة الثقة والامل في نفوس المصريين .

كما تناول اللواء طيار اح نصر موسي احد ابطال القوات الجوية خلال معركة المنصورة الخالدة التي جرت فوق سماء الدلتا بين المقاتلات المصرية والاسرائيلية يوم 14 اكتوبر 1973 ، والتي اتخذت بعدها عيدا لقواتنا الجوية ورمزا من رموز الكبرياء الوطني ، تحدث خلالها عن المعركة الجوية الاكثر شراسة في التاريخ الحديث والتى استمرت لمدة 53 دقيقه”.

كما تحدث اللواء اح محمد نادر عبدالوهاب مساعد وزير الدفاع الأسبق تحدث خلالها عن الدور البطولي لقوات الدفاع الجوي المصرية خلال معارك الاستنزاف وملحمة العبور العظيم ، ودور حائط الصواريخ في مد مظلة الوقاية بالصواريخ لحماية القوات المصرية إلى أقصى مسافة ممكنة شرق القناة ، والتصدي للطيران المعادي وتكبيده خسائر فادحة .

كما شملت الندوة اذاعة مادة فيلمية عن معركة المزرعة الصينية بقسادة المقدم حسين طنطاوى قائد الكتيبه والتي تعد واحدة من اشرس المعارك التي دارت خلال حرب أكتوبر واستمرت علي مدار 3 ايام متواصلة من 15 – 18 أكتوبر ، حيث تكبد الجيش الإسرائيلى خلالها خسائر فادحة فى الافراد والمعدات خلال محاولته التقدم نحو الغرب .

كما شاهد الرئيس السيسي فيلما تسجيليا من انتاج ادارة الشئون المعنوية بعنوان للشعب جيشا يحميه استعرضت خلاله الطور الذي شهدته نظم التسليح والكفاءة القتالية لقواتنا المسلحة بعد مرور 43 عاما من نصر اكتوبر ، تضمن احدث المنظومات القتالية والدفاعية التي زودت بها التشكيلات والوحدات والافرع الرئيسية للقوات المسلحة في كافة التخصصات بما يدعم قدرتها علي تنفيذ المهام المكلفة بها لتأمين حدود مصر وسواحلها ومجالها الجوي ، وحماية ركائز الامن القومي المصري علي كافة الاتجاهات .

وشهدت الندوة تقديم لمسة وفاء لشهداء مصر الذين قدموا ارواحهم ودمائهم فداء لعزة مصر وكرامتها حيث القت والدة احد ابطال القوات المسلحة من الشهداء بسيناء كلمات صادقة مست اوتار القلوب اكدت فيها ان الشهداء هم رمز العطاء من اجل الوطن ، وتحدث الشيخ حسن خلف احد شيوخ وعواقل سيناء من ابناء قبيلة السواركة عن الدور البطولي لابناء سيناء في دعم ومساندة القوات المسلحة في الدفاع عن ارض سيناء علي مدار التاريخ .

والقي الكاتب الصحفي الاستاذ صلاح منتصر محاضرة تحدث خلالها عن دور الاعلام في مساندة الدولة واعدادها للحرب ، واهمية تنمية روح اكتوبر لدي المواطنين لمواجهة المشاكل والتحديات التي تواجه امن الوطن واستقراره وانطلاقته نحو المستقبل .

كما تحدث الكاتب والمفكر السياسي الدكتور مصطفي الفقي عن واقع المجتمع المصري خلال فترة الحرب واصطفاف الشعب المصري خلف قواته المسلحة وتضحياته في توفير متطلبات الجيش من اجل معركة الكرامة والمصير ، ما يقوم به الجيش المصري من حاليا جهود لدعم مقومات التنمية الحضارية علي ارض مصر ومشاركته في الخطط التنموية الطموحة التي تنفذها الدولة في كافة المجالات .

كما قدم الشاعر الشاب عبدالله حسن ابيات شعرية رائعة متغزلا في حب مصر ، وأشدي كورال الاطفال بمجموعة من ابرز الاغاني الوطنية التي جسدت ملاحم البطولة والنضال لتحقيق الانتصار العظيم .

واختتمت فعاليات الندوة بمراسم تقليد وسام الجمهورية لعلم القوات المسلحة، حيث قام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الاعلي للقوات المسلحة بتقليد علم القوات المسلحة وسام الجمهورية.