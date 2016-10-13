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جائزة نوبل للآداب 2016 للموسيقي الأميركي بوب ديلان

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36031660_303.jpgأعلنت الأكاديمية السويدية اليوم الخميس (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، فوز المغني الأمريكي الشهير بوب ديلان بجائزة نوبل للآداب لعام 2016. وأوضحت سارا دانيوس السكرتير الدائم للأكاديمية بعد الإعلان أنه استحق الجائزة "لأنه أوجد تعبيرات شعرية جديدة في الأغنية الأمريكية التقليدية".

وتبلغ قيمة الجائزة نحو ثمانية ملايين كرونة (نحو 927 ألف دولار أمريكي). ويمثل فرع الآداب آخر الفروع المعلنة للجائزة العالمية هذا العام والتي تحمل اسم ألفريد نوبل مخترع الديناميت وتقدم منذ عام 1901 لأصحاب الإنجازات في فروع العلوم والآداب والسلام.

و.ب/ص.ش (د ب أ، ا ف ب)
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