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المشدد 3 سنوات لمتهم بتهريب مخدرات داخل «علبة زبادي» لمحكوم عليه

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المشدد 3 سنوات لمتهم بتهريب مخدرات داخل «علبة زبادي» لمحكوم عليه المشدد 3 سنوات لمتهم بتهريب مخدرات داخل «علبة زبادي» لمحكوم عليه

تعبيرية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، بمعاقبة مساعد مهندس بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، لاتهامه بتهريب مواد مخدرة لأحد المتهمين بدار القضاء العالي خلال نظر محاكمته أمام محكمة النقض.

صدر القرار برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وعضوية المستشارين محمد عليوة يونس، ومعتز صديق، وسكرتارية محمد سيد، حسبما أفاد مراسلنا.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم عبد الرحمن محمود، حاز عبوتين لمشروب زبادي بالفراولة، ودخل إلى مقر دار القضاء العالي من باب محكمة الاستنئاف، بحجة زيارة أحد المساجين المعروضين على المحكمة، وأثناء دخوله للمحكمة طالبهما فرد الأمن بتفتيش الحقيبة التي يحملها، وأثناء التفتيش عثر فرد الأمن على العبوتين بداخلها الأقراص مخدرة، ومخدر “الحشيش”.

واعترف المتهم في التحقيقات، بحيازة المواد المخدرة المضبوطة، وأنه كان ينوي تهريبها لأحد السجناء، ويُدعى “فرج” – أحد المعروضين على محكمة النقض في أحد القضايا – مشيرًا إلى أنه كان ينتظر أحد المكالمات على هاتفه للتعرف على المتهم، ويعطيه المواد المخدرة.

يذكر أن نسبت النيابة العامة، إلى المتهم “عبد الرحمن. م”، 24 سنة – مساعد مهندس، “حيازة أقراص مخدرة بلغت 483 قرص من مخدر “الأبتريل”، وقطعتين من مخدر الحشيش”.

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