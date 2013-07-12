فرنسا تخسر تصنيفها الممتاز لدى وكالة فيتش

التصنيف الجديد يرجع إلى الشكوك التي تحوم حول آفاق النمو في فرنسا ما لا يتيح للحكومة هامش مناورة كبيرا لتحقيق اهدافها في دعم الميزانية

كتب : أ ف ب منذ 10 دقائق

خسرت فرنسا تصنيفها الممتاز (إيه إيه إيه) لدى وكالة التصنيف الائتماني فيتش، الوحيدة بين وكالات التصنيف التي أبقت هذا الترتيب الممتاز الذي يسند إلى الاقتصادات المميزة، بحسب بيان لفيتش، اليوم.

وتراجع تصنيف فرنسا لدى فيتش إلى "إيه إيه إيه" أي ثاني أفضل تصنيف في سلم وكالات التصنيف العالمية الثلاث وأرفق التصنيف الجديد مع آفاق "مستقرة" بحسب ما أضافت فيتش التي قالت إنها لا تنوي مراجعة هذا التنصيف "في العامين المقبلين".

وعزت فيتش تصنيفها الجديد إلى الشكوك التي تحوم حول آفاق النمو في فرنسا ما لا يتيح للحكومة هامش مناورة كبيرا لتحقيق اهدافها في دعم الميزانية.

وأشارت إلى شكوك ملحة في الأمد القصير بشأن تطور الإنتاج والبطالة وعجز الدولة مشيرة خصوصا إلى تباينات مع الحكومة بشأن توقعات النمو.

وتقول فيتش إنها تتوقع تراجع الاقتصاد الفرنسي بـ0,3 % في 2013 ثم نموا ب 0,7% في 2014 و1,2% في 2015.

أما الحكومة الفرنسية فتقول إنها تتوقع 0,1% في 2013 و1,2% في 2014 و2 % في 2015 و2016.