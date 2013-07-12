أخبار عاجلة

والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. DMC

فرنسا تخسر تصنيفها الممتاز لدى وكالة فيتش

Google+ Print
فرنسا تخسر تصنيفها الممتاز لدى وكالة فيتش فرنسا تخسر تصنيفها الممتاز لدى وكالة فيتش
التصنيف الجديد يرجع إلى الشكوك التي تحوم حول آفاق النمو في فرنسا ما لا يتيح للحكومة هامش مناورة كبيرا لتحقيق اهدافها في دعم الميزانية

كتب : أ ف ب منذ 10 دقائق

خسرت فرنسا تصنيفها الممتاز (إيه إيه إيه) لدى وكالة التصنيف الائتماني فيتش، الوحيدة بين وكالات التصنيف التي أبقت هذا الترتيب الممتاز الذي يسند إلى الاقتصادات المميزة، بحسب بيان لفيتش، اليوم.

وتراجع تصنيف فرنسا لدى فيتش إلى "إيه إيه إيه" أي ثاني أفضل تصنيف في سلم وكالات التصنيف العالمية الثلاث وأرفق التصنيف الجديد مع آفاق "مستقرة" بحسب ما أضافت فيتش التي قالت إنها لا تنوي مراجعة هذا التنصيف "في العامين المقبلين".

وعزت فيتش تصنيفها الجديد إلى الشكوك التي تحوم حول آفاق النمو في فرنسا ما لا يتيح للحكومة هامش مناورة كبيرا لتحقيق اهدافها في دعم الميزانية.

وأشارت إلى شكوك ملحة في الأمد القصير بشأن تطور الإنتاج والبطالة وعجز الدولة مشيرة خصوصا إلى تباينات مع بشأن توقعات النمو.

وتقول فيتش إنها تتوقع تراجع الاقتصاد الفرنسي بـ0,3 % في 2013 ثم نموا ب 0,7% في 2014 و1,2% في 2015.

أما الحكومة الفرنسية فتقول إنها تتوقع 0,1% في 2013 و1,2% في 2014 و2 % في 2015 و2016.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج

برلماني يُطالب الحكومة بسرعة إيقاف تصدير الأسماك للخارج