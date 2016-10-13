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بالصور.. المتحدث العسكري: ضبط 4 أطنان «حشيش» و«بانجو» و438 بندقية خرطوش

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المضبوطات

المضبوطات

نجحت قوات حرس الحدود – خلال الأيام القليلة الماضية – بالتعاون مع الأفرع الرئيسية والتشكيلات التعبوية والجيوش الميدانية في توجيه ضربة قاصمة لتُجار المواد المخدرة وعصابات التهريب التي تحاول إغراق البلاد بكميات من المواد المخدرة، الأسلحة، والبضائع المهربة.

وضبطت قوات حرس الحدود – في نطاق الجيش الثاني الميداني – (2) عربة نقل بمنطقة معدية القنطرة شرق يستقلهم ثلاث أفراد، ومحملتين بـ (1632) قاروصة سجائر، كما ضبطت (2) دراجة نارية، و(15) لفافة لنبات البانجو المخدر تزن (14) كيلو جرام.

وألقت قوات حرس الحدود – وفقًا لما نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري اليوم الخميس – القبض على فرد بحوزته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار بمعدية سرابيوم، عربة نقل، وأربعة أفراد بمنطقة بورسعيد بحوزتهم كميات من البضائع والملابس المهربة والغير خالصة الرسوم الجمركية، فضلًا عن إتمام دخول (2566) عربة أنواع محملة بالبضائع المختلفة من منفذ كرم أبو سالم، باعتباره المنفذ الشرعي لدخول البضائع إلى قطاع غزة.
> وضبطت القوات – في نطاق الجيش الثالث الميداني – مركب صيد محملة بحوالي نصف طن لنبات الباجو المخدر بالسويس، ومركب أخرى بالطور محملة بأكثر من (1150) كيلو جرام لنبات البانجو، وضبط عربة ملاكي شرق نفق الشهيد أحمد حمدي بداخلها (12) كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، فيما تم ضبط (12) جوال قذف بحر بداخلهم (392) لفافة لنبات البانجو المخدر تزن حوالي (730) كجم بمنطقة عتاقة.

ونجحت إحدى دوريات حرس الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية في ضبط ثلاث عربات “لاند كروزر” – بدون لوحات معدنية – محملين بـ (438) بندقية خرطوش، (132) خزنة خرطوش، ضبط مخزن بداخله (3750) قاروصة سجائر غير خالصة الرسوم الجمركية بمنطقة بحر الرمال الأعظم، وضبط عربة “تويوتا” بداخلها (2) بندقية خرطوش، ومحملة بـ (2000) قاروصة سجائر، فضلًا عن ضبط (95) كجم لجوهر الحشيش المخدر.

كما نجحت دوريات حرس الحدود في ضبط (152) فرد من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم الهجرة بطرق غير شرعية، فيما ضبطت القوات البحرية “بلنص سوري الجنسية” بداخله (80) بالة لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالي (2100) كجم وأربعة أفراد يحملون الجنسية السورية.

وأحبطت عناصر حرس الحدود بالمنطقة الجنوبية العسكرية في إحباط محاولة (21) فرد من جنسيات مختلفة التسلل خارج البلاد بطرق غير شرعية عبر الحدود الجنوبية.

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