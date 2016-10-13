هيا عبدالسلام تكشف سر بشرتها الصحية

بيروت- سيدتي نت

دائماً ما نرى نجمات السجادة الحمراء بإطلالات رائعة من المكياج سواء كان مكياجاً يومياً أو للسهرات، ولكن كيف يتخلصون من المكياج تماماً من دون إلحاق الضرر ببشرتهن؟

النجمة هيا عبد السلام، وهي من أكثر النجوم تألقاً في الشرق الأوسط، تقضي معظم وقتها في العمل، فتتأثر بشرتها على مدار اليوم بالعوامل الخارجية الضارة. فما هو سر حفاظ هيا على بشرة نظيفة وصحية؟

سر هيا هو الماء، ولكن ليس أي ماء عادي، إنما ماء ميسيلار المنظف للمكياج اليومي من غارنييه. للمرة الأولى، تستخدم غارنييه تكنولوجيا التنظيف المائي في منظفها الذكي ميسيلار. قوة تنظيف هذا الميسيلار المائي يكمنُ في جزيئات الميسيل، حيث تعمل جميع مكوناته مثل المغناطيس، إذ يلتقط الأوساخ والمكياج عن سطح البشرة بسهولة ليعمل على إزالة المكياج اليومي، وتنظيف البشرة، وتلطيفها، بحركة واحدة فقط. كل ما تحتاجينه هو وضع القليل من الميسيلار على قطعة من القطن، ثم تمريرها على الوجه والعينين والشفاه من دون حاجة للفرك.

وإن كنت دائمة التنقل أو على سفر وتحتاجين لما تحملينه معك كرفيق للمكياج، فلا تقلقي، فإن هنالك مناديل منظفة بماء ميسيلار.

أما بالنسبة لمكياج السهرات الكثيف، فإن هيا تكشف سراً آخراً، وهو ماء ميسيلار المنظف الغني بزيت الأرغان، والذي يعمل على إزالة المكياج الذي يدوم طويلاً والمقاوم للماء.

وإن كنت أيضاً على سفر وتحتاجين لمنظف فعال للغاية لإزالة مكياج كثيف ما بعد سهرة، فإن هنالك مناديل منظفة بماء ميسيلار الغنية بزيت الأرغان.

ها هو سر هيا في الحفاظ على تألق ونضارة بشرتها، وها هو حال نجوم السجادة الحمراء. إجعلي إزالة المكياج عادة في حياتك، ولكن الأهم من ذلك، هو أن تختاري المنظف الصحيح لبشرتك. لذلك، اتبعي ما ينصحه خبراء المكياج واجعلي ميسيلار جزءاً أساسياً من روتين جمالك اليومي لبشرة منعشة وصحية.