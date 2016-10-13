امنحي شعرك لمسة من التألق مع Nutritive من Kérastase

بيروت- سيدتي نت

هل كنت تعلمين أن أكثر من 50 بالمئة من النساء حول العالم يعانين من الشعر الجافّ؟ يمكن لهذا الأمر أن ينتج عن الإجهاد، أو النظام الغذائي، أو التغيرات الهرمونية، أو حالتك الصحّية على العموم. يمكن لهذه المشكلة أن تكون أيضاً نتيجة عوامل خارجية مثل التلوّث، التعرّض لأشعّة الشمس الضارّة أو تعريض الشعر لعلاجات بمواد كيميائية أو بالحرارة. ويمكن للشعر الجاف والخشن أن يفتقر إلى النعومة واللمعان والطراوة والحيوية، ويسبّب لك بالتالي شعوراً بالانزعاج وعدم الراحة. فنتيجة لذلك، قد تزول رغبة المرأة في لمس شعرها، مّما يؤثّر سلباً على قدرتها على التعبير عن نفسها دون التكلّم أحياناً، بحريّة تامّة.

هنا، تأتي Kérastase Nutritive، العلامة الخبيرة في معالجة مشاكل الشعر الجافّ منذ العام 1979، لتخلّصك من معاناتك. فعبر تناقلها من الأم لابنتها، ومن مصفّف الشعر لعميلته، أصبحت هذه العلامة الرمزية إسماً رائداً في مجال المحافظة على شعر مغذّى، مفعماً بالحيوية ومعبّراً.

والآن، في العام 2016، تقدّم Kérastase Nutritive، تشكيلة مبتكرة وجديدة لمعالجة مشكلة الشعر الجافّ على اختلاف درجات جفافه، أي بدءاً بالجافّ بعض الشيء وحتّى الشعر شديد الجفاف. وهذا يشمل مستحضرات عناية تُستعمل في صالونات تصفيف الشعر وفي راحة المنزل، ممّا يوفّر تغذية طويلة الأمد وفريدة، مقدّمة بحسب احتياجات شعر كلّ امرأة، كما يراه مناسباً مصفّف الشعر بعد تفحّصه باحترافية عالية. أمّا نتائج التغذية للخدمة الجديدة Dryness Immunity Protocol، فتدوم طويلاً، وتتغلغل إلى قلب الشعر حتّى الأكثر جفافاً لمنحه ملمساً ناعماً لا مثيل له. وسرّ ذلك يكمن في المزاوجة الفريدة بين علم Kérastase الرائد، والمكوّنات الثمينة، والقوامات المبهرة، والروائح الآسرة. فهي ترتقي بتغذية الشعر إلى مستوى جديد تماماً.

للنساء اللواتي يعانين من الشعر الجافّ أو الجافّ جدّاً، يشكّل برنامج Nutritive Irisome الرمزي – المستوحى من قدرة زهرة السوسن على احتباس الماء في الجذمور – خياراً مناسباً للغاية. فهو يتألّف من شامبو Bain Satin 1 أو Bain Satin 2، يتبعه بلسم Lait Vital أو البلسم القوي Masquintense. وقد تمّ تعزيز Nutritive Irisome عام 2016 لتبلغ أعلى تركيزها، ممّا يمنحك التغذية الأقوى والأفضل حتّى الآن.

لصاحبات الشعر شديد الجفاف، تكشف Kérastase Nutritive عن تشكيلة Nutritive Magistral التي تضمّ كريماً مغذّياً هو Créme Magistrale. فبرنامج العناية الجديد في المنزل يغذّي الشعر بالعمق، ليبقيه مرناً، ومفعماً بالحيوية، وسهل التسريح والتصفيف. إنّ تركيبته تجمع مركّب الإيريسوم بأعلى تركيز له (4600 بيكو مولار) مع الراتنج المستخرج من شجرة الجاوي لإعادة تزويد الشعر بالمغذّيات التي فقدها. فهذا الراتنج الثمين المستخرج من شجرة الجاوي styrax benzoin في جنوب آسيا، معروف بخصائصه الشافية والمطهّرة. ولدى مزجه مع الإيريسوم، يتغلغل الخليط الناتج عنهما عميقاً ويحمي الشعر الجافّ بدون إثقاله.

يقدَّم نظام العناية Nutritive Magistral بتركيبة مخصصة لكلّ امرأة، استناداً إلى مستوى جفاف شعرها: شامبو Bain Magistral، يتبعه المزيج المثالي بين العناية الأساسية Soin N°1، والعناية المجدّدة Soin N°2، والسيروم المعزّز Soin N°3. Créme Magistrale عبارة عن كريم يُترك على الشعر، كلمسة نهائية تمنح لمعاناً ناعماً.

مستحضرات Kérastase Nutritive الجديدة هي المجموعة الأولى التي يُعاد صياغتها عبر تصميم عبوّاتها بشكل مختلف تماماً. فالقارورة المقوّسة المفعمة بالحيوية، مع غطاء مذهّب قابل للبرم، وألوان ناعمة ولامعة، باتت أكثر صداقة للبيئة وأكثر استدامة. هذا ما يوفّر أكثر من 45 طنّا من البلاستيك سنوياً، مع استخدام موادّ أعيد تدويرها بنسبة لا تقلّ عن 25% بغية المساعدة على الحدّ من استعمال البلاستيك قدر المستطاع. Kérastase Nutritive برهنت إذاً أنّ بإمكاننا الحصول على شعر بملمس ناعم مع المحافظة على كوكبنا!