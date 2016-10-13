Liptensity Lipstick يتخطى حدود اللون من ماك

مع خبرة مورين سيبيرغ في tetrachromat – التي تملك القدرة الجينية على رؤية ما يصل إلى 100 مليون لون غير محسوس بالعين المجردة – قامت ماك بابتكار طيف لوني غير مسبوق مؤلف من 24 لون بأقصى تركيز لوني لا يمكن إنكاره، باستخدام تقنيتنا المتطورة High-Frequency Tetrachromatic Pigments.

STALLION أسود غامق

GALAXY GREY رمادي مزرق فاتح

BLUE BEAT أزرق غامق

MARSALA وردي ماجينتا غامق

BURNT VIOLET خوخي غامق

MULLING SPICES أحمر بني برغندي

POSTMODERN وردي مرجاني

CLARETCAST ماجينتا متوسط

HELLEBORE أرجواني متوسط زاهي

LIFE’S BLOOD أحمر توتي مشرق

AMBROSIAL وردي خوخي مشرق

EROS وردي غامق

GUMBALL وردي كريمي

MEDIUM RARE وردي كريمي ناعم

LOBSTER برتقالي محروق

HABANERO أحمر برتقالي مشرق

FIREWORKS أحمر مشرق زاهي

CORDOVAN أحمر وردي غامق

DRIFTWOOD بيج ليلكي ناعم

DOE بني كريمي محايد

SMOKED ALMOND بني زهري مشرق

TOAST AND BUTTER قرفة دراقي

DIONYSUS خوخي غامق

DOUBLE FUDGE بني غامق مركز