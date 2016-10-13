أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

Liptensity Lipstick يتخطى حدود اللون من ماك

Google+ Print

الخميس 13-10-2016 14:29

مع خبرة مورين سيبيرغ في tetrachromat – التي تملك القدرة الجينية على رؤية ما يصل إلى 100 مليون لون غير محسوس بالعين المجردة – قامت ماك بابتكار طيف لوني غير مسبوق مؤلف من 24 لون بأقصى تركيز لوني لا يمكن إنكاره، باستخدام تقنيتنا المتطورة High-Frequency Tetrachromatic Pigments.

STALLION أسود غامق
GALAXY GREY رمادي مزرق فاتح
BLUE BEAT أزرق غامق
MARSALA وردي ماجينتا غامق
BURNT VIOLET خوخي غامق
MULLING SPICES أحمر بني برغندي
POSTMODERN وردي مرجاني
CLARETCAST ماجينتا متوسط
HELLEBORE أرجواني متوسط زاهي
LIFE’S BLOOD أحمر توتي مشرق
AMBROSIAL وردي خوخي مشرق
EROS وردي غامق
GUMBALL وردي كريمي
MEDIUM RARE وردي كريمي ناعم
LOBSTER برتقالي محروق
HABANERO أحمر برتقالي مشرق
FIREWORKS أحمر مشرق زاهي
CORDOVAN أحمر وردي غامق
DRIFTWOOD بيج ليلكي ناعم
DOE بني كريمي محايد
SMOKED ALMOND بني زهري مشرق
TOAST AND BUTTER قرفة دراقي
DIONYSUS خوخي غامق
DOUBLE FUDGE بني غامق مركز

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي