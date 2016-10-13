Liptensity Lipstick يتخطى حدود اللون من ماك
الخميس 13-10-2016 14:29
مع خبرة مورين سيبيرغ في tetrachromat – التي تملك القدرة الجينية على رؤية ما يصل إلى 100 مليون لون غير محسوس بالعين المجردة – قامت ماك بابتكار طيف لوني غير مسبوق مؤلف من 24 لون بأقصى تركيز لوني لا يمكن إنكاره، باستخدام تقنيتنا المتطورة High-Frequency Tetrachromatic Pigments.
STALLION أسود غامق
GALAXY GREY رمادي مزرق فاتح
BLUE BEAT أزرق غامق
MARSALA وردي ماجينتا غامق
BURNT VIOLET خوخي غامق
MULLING SPICES أحمر بني برغندي
POSTMODERN وردي مرجاني
CLARETCAST ماجينتا متوسط
HELLEBORE أرجواني متوسط زاهي
LIFE’S BLOOD أحمر توتي مشرق
AMBROSIAL وردي خوخي مشرق
EROS وردي غامق
GUMBALL وردي كريمي
MEDIUM RARE وردي كريمي ناعم
LOBSTER برتقالي محروق
HABANERO أحمر برتقالي مشرق
FIREWORKS أحمر مشرق زاهي
CORDOVAN أحمر وردي غامق
DRIFTWOOD بيج ليلكي ناعم
DOE بني كريمي محايد
SMOKED ALMOND بني زهري مشرق
TOAST AND BUTTER قرفة دراقي
DIONYSUS خوخي غامق
DOUBLE FUDGE بني غامق مركز