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قمة الجمال في أكتوبر لدى تيبس أند توز Tips & toes

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الخميس 13-10-2016 14:45

بيروت- سيدتي نت

اسمحي لخبيرات تيبس أند توز بإزالة وجع عضلاتك مع المساج السويدي بحركاتٍ قوية وعميقة، أو إن كنت تبحثين عن استرخاء وراحة فاستمتعي بمساج بالينيز المريح.
بعد العلاج تخلصي من السموم واسمحي لجسمك بالتنفس مع طقوس الحمّام للتنقية، أو دللي نفسك بفيشال سريع لتنظيف المسامات وترطيب البشرة. إضافةً لذلك، يمكنك الاسترخاء في الكرسي المريح الوثير فيما تقوم خبيراتنا بالعناية بأظافرك مع جلسة منيكور وبديكور.
خلال شهر أكتوبر، يمكن لجميع السيدات التمتع بعرض الدلال المغري الشامل لمنيكور وبديكور سريع، مساج سويدي أو بالينيز، حمّام أوفيشال سريع بسعر ٤٩٥ درهم بدلاً من ٦٠٠ درهم.
بفروعنا الـ٢٨ المنتشرة حول الإمارات أصبح تيبس أند توز السبا الأنجح والأوسع انتشاراً في دولة الإمارات.
تيبس أند توز يقدم أرقى الخدمات على يد خبراء متخصصين وبأسعار في متناول الجميع.

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