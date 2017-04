LIP MAGNET لون ماتيه يكسو الشفاه كبشرة ثانية من Giorgio Armani Beauty

LIP MAGNET : عبارة عن أحمر شفاه سائل جديد من Giorgio Armani Beauty.

- للون يكسو الشفاه بثبات طويل الأمد دون أن يسيل. يلتصق بالشفاه على الفور لتتألق بجاذبية فاتنة تدوم وتدوم.

استوحي LIP MAGNET من أشهر منتجين لدى Giorgio Armani Beauty، الرقة البالغة لطبقة كريم الأساس MAESTRO FUSION MAKEUP، والكثافة المذهلة لأحمر الشفاه المخمليLIP MAESTRO

ملمس ناعم للغاية، إحساس لا مثيل له بالخفة المذهلة، لون بتركيز مكثف، ومظهر ماتيه بالغ الأناقة وبلا لمعة، وثبات يدوم طويلاً بلا عيوب: يتميز LIP MAGNET بكل ذلك وأكثر.

يعتبر LIP MAGNET أول أحمر شفاه سائل من نوعه يوفر لونأً مركزاً غير مسبوق، وأرق طبقة، بينما يتحد مع البشرة تماماً.

LIP MAGNET

يوفر نتائج لا نظير لها

كثافة اللون، رقة مذهلة بلمسة ماتيه تطوّق الشفاه كبشرة ثانية.

إنجازان رئيسيان:

- بعد استخدامه، تكون كثافة اللون مضاعفة بفضل ظاهرة "التبخر التدريجي".

- الملمس أرق أربعة أضعاف مقارنة ببقية أنواع أحمر الشفاه السائلة (40 إلى 10 ميكرومتر).

ثبات طويل الأمد (يدوم حتى 8 ساعات) للون ماتيه يزين الشفاه بلا لمعة أو لزوجة أو دبق. كما أنه لا يسيل أو يتسبب بجفاف الشفاه، التي تحافظ على ترطيبها وشكل محيطها المحدد لساعات طويلة مع متعة الإحساس بخفة الشفاه الطبيعية.

تركيبة استثنائية

أول (مستحلب) أو مزيج معكوس من نوعه في أحمر شفاه سائل.

إن LIP MAGNET أكثر بكثير من مجرد أحمر شفاه ماتيه كلاسيكي، فهو يعتبر إنجازاً تكنولوجياً حقيقياً: تحالف خفي بين الماء والزيوت الناعمة والمواد اللونية في مزيج معكوس.

فمن خلال ظاهرة "الماء الممزوج بالزيت" للمستحلب، يتبخر الماء الموجود في التركيبة تدريجياً حال تطبيق أحمر الشفاه على الشفاه. ما يتيح اندماج الزيوت واللون ومنح طبقة ناعمة للغاية للون عالي التركيز.

يعمل بوليمر السليكون "المندمج" كرابط بين الزيوت المغذية المختلفة والمواد اللونية في تركيبة LIP MAGNET.

مجموعة ألوان فاتنة

18 لوناً بلا لمعة وتألق بلا عيوب

ألوان بتدرجات جريئة نابضة بالأنوثة، بدءاً من الشفاف والعنابي العميق وانتهاء بالأحمر المفعم بالحيوية، تناسب جميع ألوان البشرة وتزين كل الشفاه بلمسة فاتنة.

3 ألوان مرجانية مشرقة:

رقم 300 – tangerine

رقم 301 – heat

رقم 302 – Hollywood

4 ألوان حمراء نابضة بالشغف:

رقم 400 - four hundred for all

رقم 401 – scarlatto

رقم 402 - fil rouge

رقم 403 – vibrato

8 ألوان وردية بدءاً من الشفافة وحتى الفوشيا:

رقم 500 – maharajah

رقم 501 – eccentric

رقم 502 – mania

رقم 503 – glow

رقم 504 – nuda

رقم 505 - second-skin

رقم 506 – fusion

رقم 507 – garçonne

3 ألوان خوخية أنيقة:

رقم 600 - front-row

رقم 601 – attitude

رقم 602 - night viper

وسيلة تطبيق مبتكرة ونفيسة

يتحالف أداء التركيبة مع الأسلوب المبتكر بفضل أداة تطبيق تخطيطية ابتكرتها مختبرات Giorgio Armani Beauty حصرياً لأحمر الشفاه LIP MAGNET. . يؤمن شكلها المنبسط والمحكم، سهولة الاستخدام وتطبيق المقدار المناسب تماماً من اللون. ويمكن استخدام طرفها العلوي لتحديد محيط الشفاه بدقة رائعة.

حال تطبيق أحمر الشفاه، يتألق اللون بكثافة وبلا لمعة أو عيوب بينما يلتصق بالشفاه بثبات جذاب.

خمار ثمين

يتألق LIP MAGNET في عبوة أنيقة بخطوط تصميم انسيابية مستوحاة من زجاجات العطور. فيما تكشف كل عبوة ثمينة عن اللون الذي تحتضنه مثل إكسير نفيس.

يتوج زجاجة LIP MAGNET غطاء مطلي ومزين بالشعار المزدوج الشهير للعلامة التجارية Giorgio Armani Beauty.