الصين تحظر استخدام أشعة "إكس" بالمطارات لمخاطرها الإشعاعية

طالبت وزارة حماية البيئة الصينية بإزالة أجهزة مسح الجسم بأشعة (إكس) من المطارات ومحطات السكك الحديدية بسبب مخاطرها الإشعاعية.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا" بأن الوزارة حثت- فى وثيقة أرسلت بشكل عاجل إلى جهاز حماية البيئة بمقاطعة سيتشوان على تعزيز إنفاذ القانون ووقف إنتاج وبيع واستخدام أجهزة المسح الشامل للجسم بأشعة اكس دون ترخيص وذلك لضمان أمن المواطنين.

تأتى تلك الوثيقة بعد أن قدم بعض المسافرين شكاوى من مخاطر الإشعاع واستخدام اجهزة المسح الشامل للجسد بأشعة اكس فى المطارات ومحطات السكك الحديدية فى مدينة تشنغدو.

وفى أعقاب استلام الوثيقة سالفة الذكر، قال جهاز حماية البيئة فى سيتشوان أن مطار تشنغدو الدولى يشتبه فى قيامه بانتهاك تشريعات حماية البيئة من خلال استخدام تلك الأجهزة.

وأمر جهاز حماية البيئة فى تشنغدو المطار بإزالة جميع أجهزة مسح الجسد، والتحقيق فى القضية.

ووفقا للوكالة، وجدت وزارة حماية البيئة الصينية أن جرعة الإشعاع فى كل شخص تعرض لذلك الجهاز لديها تأثير بسيط على الجسد البشرى، ولكن باعتبار الصين دولة مكتظة بالسكان ولديها حجم حركة سفر عالية، وبالتالى فإن استخدام تلك الأجهزة لن يكون مناسبا.

وقالت الوزارة إن أجهزة الأشعة المتأينة ينبغى إلا تستخدم لمسح البشر على نطاق واسع.