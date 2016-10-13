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بالصور.. كريم عبد العزيز «مذيعًا» لأول مرة بـ«واحد من الناس»

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كريم عبد العزيز وعمرو الليثي

كريم عبد العزيز وعمرو الليثي

يواصل الإعلامى عمرو الليثى لقاءه مع النجم كريم عبد العزيز فى الجزء الثانى من حوارهه معه في برنامج “واحد من الناس”، المذاع على قناة “الحياة”، وزيارة خاصة إلى إحدى دور الأيتام بمدينة السادس من أكتوبر

ويهدي كريم عبد العزيز، بعض الهدايا للأطفال واللعب معهم والاستماع إلى أحلامهم ومواهبهم، كما يتقمص دور المذيع فى جزء من اللقاء، فضلا عن التقاط الصور التذكارية مع الاطفال.

وفى فقرة أخرى يُجرى الإعلامي عمرو الليثي  لقاء من داخل الكنيسة المرقسية بالأزبكية مع الأب مكاري، ويكشف ما يدور في جلسات علاج الأرواح.

يذاع برنامح “واحد من الناس” فى العاشرة مساء اليوم.

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