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وكيل تضامن الغربية: حل 26 جمعية إخوانية جبريا

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وكيل تضامن الغربية: حل 26 جمعية إخوانية جبريا وكيل تضامن الغربية: حل 26 جمعية إخوانية جبريا

>الغربية – عادل ضرة

كشف  المحاسب جمال نصار وكيل وزارة التضامن الاجتماعى فى محافظة الغربية أن عدد الجمعيات الإخوانية التى تم حلها مؤخرا، بلغت 26 جمعية.

 

وأضاف نصار  فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"  أن عدد الجمعيات التابعة للجماعة المحظورة المتحفظ عليها بالمحافظة 66 جمعية بناء على حكم محكمة عابدين للأمور المستعجلة، تم حل 17 منها بناء على القرار الوزارى 104 فى مارس 2015 ، وحل 6جمعيات بناء على القرار الوزاري 127فى 17مارس 2015 كما تم حل 3 جمعيات بالقرار الوزاري 204 فى 15مايو 2015 بإجمالى 26جمعية بالإضافة إلى جمعية الانصار الإسلامية بزفتى والتى  تم حلها اختياريا، ورفع الحظر عن  4جمعيات.

 

وتابع "نصار": تم تعيين مجالس إدارات لـ25جمعية ومتبقي 10جمعيات يجرى تعيين مجالس إدارات لها.

 

واشار إلى أن تلك الجمعيات تعمل على أكمل وجه بعد تعيين مجالس إدارات لها وتقدم خدمات للمواطنين وأن هناك مقترحات لدى مجالس إداراتها لخدمة المجتمع المدني فى رعاية الأطفال بدور الرعاية وسنبدأ بـ6 دور رعاية لتوقيع الكشف الطبي على الأطفال  وتقديم العلاج اللازم وعمل الاشاعات والتحاليل والعمليات الجراحية بالمجان، مؤكدا أن هدف المديرية هو دعم مجالس الإدارات المعينة لتأدية رسالتها على أكمل وجه. 

 


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