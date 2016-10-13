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بالصور.."تموين جنوب سيناء تطرح 12 طن سكر بجميع المجمعات

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بالصور.."تموين جنوب سيناء تطرح 12 طن سكر بجميع المجمعات بالصور.."تموين جنوب سيناء تطرح 12 طن سكر بجميع المجمعات

>جنوب سيناء – فايزة مرسال

كشف المهندس علاء خربية وكيل وزارة بجنوب سيناء، أنه تم طرح 12 طن سكر حر وتوزيعه بسعر 5 جنيهات للكيلو  بجميع مدن المحافظة من خلال مجمعات دلتا ماركت بكل مدن المحافظة الثمانية والوديان والتجمعات البدوية لمن يحتاج بعيدا عن البطاقة التموين الذكية وتم التوزيع تحت إشراف رؤساء ومفتشى التموين بناء على توجيهات اللواء محمد على مصيلحى وزير التموين واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأضاف أسامة شلبى مدير الشركة العامة للجملة بجنوب سيناء أن المخزون من السلع التمونية متوفر لمدة شهر ونصف بجميع السلع التموينية، حيث متوفر من الارز 34 طن وجارى شحن 100 طن ونسبة السكر الحر 34 طن وجارى زيارة كميات اخرى، ونسبة حصة التموين 137 طن بعد صرف 75% السلع المنظومة التمونية ونسبة الزيت متوفر 8 اأاف كرتونة بعد الصرف 80%.

وأشار خربية إلى أنه تم توزيع  كميات من السكر والارز على المدن  بسعر كيلو السكر الحر 5 جنيهات  والارز بسعر 4جنية و75 قرشا.

 

السكر الحر بمخزن الشركة العامة الجملة بطور سيناء

كميات من الارز

كرتين الزيت التموين


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