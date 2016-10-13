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جامعة المنيا تدعم الكتاب الجامعي والرسوم الدراسية للطلاب غير القادرين

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جامعة المنيا تدعم الكتاب الجامعي والرسوم الدراسية للطلاب غير القادرين جامعة المنيا تدعم الكتاب الجامعي والرسوم الدراسية للطلاب غير القادرين

>المنيا - حسن عبد الغفار

كشف الدكتور جمال الدين علي أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة تدعم الطلاب غير القادرين، والمتقدمين بطلبات إعانة، وستعفيهم من المصروفات، وستمنحهم الكتب الدراسية..

وقال جمال الدين فى بيان له اليوم أن الدراسة منتظمة منذ اليوم الأول للدراسة، وحتي الآن، حيث تم تنظيم استقبال جيد للطلاب، داخل كليتهم، وعقد ندوات تعريفية بكل الكليات، لتعريف الطلاب بكلياتهم، وأقسامها، والأنشطة الطلابية، والتقاليد والأعراف الجامعية.

وأوضح أبو المجد، أن الجامعة تقوم بدعم الطلاب غير القادرين، والمتقدمين بطلب إعانة، بتقديم إعانات مالية مباشرة، أو عينية، متمثلة في الأعفاء من الرسوم الدراسية، والسكن بالمدن الجامعية، أو شراء أدوات دراسية، وعمل نظارة، واشتراكات المواصلات، والقطارات، ومصروفات السكن الخارجي، بحيث تقوم الجامعة بدفع القيمة المالية للخدمة لمصدرها، ويحصل عليها الطالب بالمجان؛ وذلك لإشعار الطلاب غير القادرين بمساندة الدولة لهم، وتنمية إنتمائهم لوطنهم، وما يقدمه لهم من دعم، في استكمال دراستهم الجامعية.

وفي سياق متصل، أوضح أبو المجد، بأن الجامعة تسعي جاهدة لتقديم خدمة تعليمية جيدة لطلابها، وذلك بإعتماد أكبر عدد من الكليات، حيث أعتمد بالجامعة خمسة كليات، وسيتم خلال هذا العام تقدم أكثر من 5 كليات للإعتماد، من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وفيما يتعلق بالكتاب الجامعي،  أكد أبو المجد أن الجامعة تدعم الكتاب الجامعي، وتسعيره، وفي هذا الشأن تم تكليف لجنة متخصصة، تقوم بعمل موائمة، بين سعر الكتاب الجامعي، وأسعار السوق، مضيفاً بأن الجامعة تساهم بقدر كبير في دعم الكتاب الجامعي، وتحسين جودته ومراجعة المحتوي العلمي له.


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