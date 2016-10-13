فوز المطرب الأميركي «بوب ديلان» بجائزة نوبل للآداب

فاز مؤلف الأغاني والمطرب الأميركي بوب ديلان، اليوم بجائزة نوبل للاداب التي تمنح للمرة الأولى إلى مؤلف موسيقي ما أثار مفاجأة المراقبين.

وقالت الأكاديمية السويدية في حيثيات قرارها ان بوب ديلان (75 عاما) كوفئ “لانه ابتكر تعابير شاعرية جديدة داخل التقليد الغنائي الاميركي العظيم”.

وفرع الآداب هو آخر الفروع المعلنة للجائزة العالمية هذه السنة، وتحمل الجائزة اسم ألفريد نوبل مخترع الديناميت وتقدم منذ عام 1901 لأصحاب الإنجازات في فروع العلوم والآداب والسلام.

في الآتي، أسماء الفائزين في السنوات الخمس عشرة الاخيرة بجائزة نوبل للاداب التي منحتها الاكاديمية السويدية الخميس للمؤلف الموسيقي الاميركي بوب ديلان.

- 2016: بوب ديلان (الولايات المتحدة)

- 2015: سفيتلانا اليكسييفيتش (بيلاروسيا)

- 2014: باتريك موديانو (فرنسا)

- 2013: اليس مونرو (كندا)

- 2012: مو يان (الصين)

- 2011: توماس ترانسترومر (السويد)

- 2010: ماريو فارغاس يوسا (البيرو)

- 2009: هيرتا مولر (المانيا)

- 2008: جان ماري غوستاف لو كليزيو (فرنسا)

- 2007: دوريس ليسينغ (بريطانيا)

- 2006: اورهان باموك (تركيا)

- 2005: هارولد بنتر (بريطانيا)

- 2004: الفريدي يلينيك (النمسا)

- 2003: جون ماكسويل كوتزي (جنوب افريقيا)

- 2002: ايمري كرتيس (المجر).