تحالف «ستار» وشركة Juneyao الصينية يوقعان اتفاقية شراكة

احتفل تحالف “ستار” العالمي، اليوم، بتوقيع اتفاقية شراكة استراتيتجية جديدة مع شركة Juneyao Airlines ، والتي يقع مقرها بمدينة شنجهاي الصينية، بحيث تبدأ الشركة في لعب دور شريك الربط (“Connecting Carrier”) لتحالف ستار، وذلك في خلال عام 2017.

حضر الاحتفال ممثلا عن مصر للطيران محمد العبادى رئيس قطاع التحالفات، وأحمد عزيز مدير مكتب مصر للطيران ببكين، وذلك بمشاركة ممثلى شركات الطيران الأعضاء فى التحالف .

ووفقاً لمفهوم الشراكة غير المسبوقة التي أقرها التحالف، من المقرر أن تبدأ شركة Juneyao في تقديم خدمات مثل خدمة الـ Through-Checkin ، والتي تساعد في إنهاء إجراءات السفر لأكثر من نقطة في نفس الوقت، وإمكانية الدخول إلى الاستراحات بالإضافة إلى عدد من المميزات الأخرى التي سيستفيد منها الركاب المسافرين على رحلات الربط مع الشركات الأعضاء بالتحالف.

وفي إطار التوقيع على الاتفاقية، صرح مارك شواب الرئيس التنفيذي للتحالف ، أن “الشراكة مع شركة Juneyao Airlines تُعد بمثابة إضافة جديدة لشبكة التحالف ، والتي ستعزز تواجد التحالف بالسوق الصينية ، وتحديداً بسوق شنغهاي ، وبفضل شبكة الخطوط الكبيرة التي تمتلكها الشركة، سيتمكن الركاب من الاستمتاع بالعديد من خيارات السفر عبر شريكنا المستقبلي إلى العديد من الوجهات الهامة بالسوق الصينية والسوق الدولي.”

ومن ناحيته صرح صفوت مسلم، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ان تحالف ستار هو التحالف الأكبر ، والأكثر ريادة عن غيره من التحالفات، ومن هذا المنطلق كان من الضروري علينا كأعضاء في التحالف أن نشارك في إضافة المزيد من المبادرات الحديثة التي تهدف إلى توفير المزيد من المميزات والخدمات للركاب ، وإن نموذج شريك الربط في مجال الطيران هو نموذج رائد وغير مسبوق ، ويحقق العديد من المميزات لكل من الشركات الأعضاء والركاب ، وأضاف إن مصر للطيران وجميع موظفيها يدعمون مثل هذه الخطوات السباقة التي تساعدنا في الحفاظ على ريادة تحالف ستار في مجال الطيران ، كما أننا سنعمل بكل جهد من أجل مساعدة شركة Juneyao Airlines في استكمال إجراءات تنفيذ اتفاقية شريك الربط.”

كما صرح وانج جون جين رئيس شركة Juneyao Airlines بأن “الشركة فخورة بأن تلعب دورها في تعظيم شبكة خطوط التحالف ، عبر مطاري مدينة شنغهاي. كما أننا نأمل في الترحيب بالعملاء المستكملين لرحلاتهم من تحالف ستار على متن طائراتنا في المستقبل القريب ، وكذلك فإننا نقدم 53 خطا إضافي لاستكمال خطوط ووجهات التحالف من شنغهاي ، كما أننا سنعمل بدون أي شك على جذب المزيد من الركاب المستكملين لرحلاتها إلى مطاري مدينة شنغهاي .

جدير بالذكر أن هناك 17 شركة من الأعضاء بالتحالف تُسير حوالي 1600 رحلة أسبوعية ، من وإلى مطاري شنغهاي ، وهما Pudong International و Hongqiao International، واللذان تسير إليهما شركة Juneyao Airlines رحلاتها. حيث تمتلك الشركة 56 طائرة وتُسير أكثر من 1700 رحلة أسبوعية إلى 69 نقطة بثمان دول ومناطق.