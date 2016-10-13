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«التعليم العالى»: محو أمية أربعة من كبار السن شرط التخرج من الجامعة

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«التعليم العالى»: محو أمية أربعة من كبار السن شرط التخرج من الجامعة «التعليم العالى»: محو أمية أربعة من كبار السن شرط التخرج من الجامعة

الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى

كشف الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن هناك شرط لتخريج الطلاب من الجامعات خاص بمحو الطالب الواحد لأمية 4 من كبار السن، مؤكدا أن جامعة الزقازيق محت أمية 350 ألف أميّ بواسطة خلال خريجى الكليات المختلفة.

وأضاف الشيحى، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته جامعة الفيوم اليوم على هامش زيارته التفقدية للمنشآت الجديدة بالجامعة، أن الطلاب الذين يقومون بهذا العمل فى محو أمية كبار السن يحصلون على مكافآت نظير محو هذه الأمية.

وأشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى أن الوزارة ستتابع تنفيذ هذا البروتوكول الخاص بمحو أمية 4 أشخاص لكل خريج من الجامعة مع الجامعات المختلفة للتأكد من تنفيذه.

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