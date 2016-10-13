سوريا توافق جزئيًا على نقل المساعدات لـ25 منطقة محاصرة باستثناء حلب

أفادت تقارير إعلامية اليوم الخميس، بموافقة الحكومة السورية بشكل جزئى على خطة المساعدات التى تقدمت بها منظمة الأمم المتحدة لشهر أكتوبر الجاري.

وأوضح تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أن القرار من شأنه السماح بدخول قوافل المساعدات إلى 25 منطقة من أصل 29 منطقة محاصرة أو يصعب الوصول إليها باستثناء حلب.

وفى السياق، أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن موسكو مقتنعة بضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى مدينة حلب السورية، مشيرًا إلى أن شركائها لا يفعلون شيئا لإبعاد الإرهابيين عن طريق الكاستيلو من أجل ضمان مرور آمن لقوافل المساعدات.

وقال بوتين: “إن هناك طريقا واحدا يجب أن تمر عبره قوافل المساعدات الإنسانية، يقف الإرهابيون فى طرف، وفى الطرف الآخر عناصر من الجيش السوري .. نقترح إبعاد الإرهابيين إلى جهة، والجيش السورى إلى جهة أخرى، لتحرير الطريق وضمان مرور آمن للقوافل الإنسانية”.