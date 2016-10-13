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كيف تربين مولودك؟

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الخميس 13-10-2016 12:16

بلا شك، قد تعلمتِ الكثير في فترة حملك، فقد تعرفت على مراحل تكوين جنينك والتغيرات الجسدية التي طرأت عليك، وكذلك طريقة نومك وغذائك واستعدادك لاستقبال المولود، وها أنت الآن تضعين مولودك، ويوماً بعد يوم، ستكتسبين الكثير من المهارات الجديدة.
إليك أهم المهارات التي ستكتسبينها خلال الأشهر الأولى من ولادتك:


- تغيير الحفاظ: سواء اخترت حفاظات القماش أو الحفاظات ذات الاستعمال الواحد، فستتعلمين كيفية ربطها وعدد مرات حاجة طفلك لتغيرها، وكذلك الطريقة السليمة لرميها أو تنظيفها.
- الرضاعة: إن كنت ترضعين مولودك رضاعة طبيعية أو حليب زجاجة، فخبرتك ستتكون عن طرق زيادة إدرار الحليب والأطعمة المحضورة، كذلك طريقة تحضير الزجاجة وحليب البودرة المناسب لطفلك، بالإضافة لطرق تعقيم زجاجة الحليب.
- القماط: إنه الطريقة المثلى ليشعر طفلك بالأمان وينام جيداً، حيث يوفر له نفس الإحساس الذي كان يشعره برحمك، ستتعلمين كيف تقومين بربط طفلك برفق وحرفيّة.
- التنظيف: بشرة مولودك حساسة ولن يحتاج لحمام يومي، باستخدام القطن والماء الدافئ ستصبحين خبيرة بطريقة تنظيف طفلك يومياً من وجهه إلى قدميه.
- الآصرة: قد تتكون الآصرة بينك وبين مولودك منذ لحظة الولادة أو قد تأخذ وقتاً، ستتعلمين كيفية حمل طفلك، خاصة أن بشرته تلامس بشرتك، وكذلك النظر في عينيه واللعب معه.
- تدليك المولود: وهذه من المهارات التي ستفيدك بتقوية الآصرة بينك وبين مولودك، بالإضافة إلى تعزيز إنتاج الهرمونات المغذية.
- التخفيف عنه: هنالك الكثير من الطرق والحيل التي ستصبحين خبيرة فيها للتخفيف عن مولودك، عندما يكون منزعجاً أو متألماً.
- الحمام: درجة حرارة الماء، المنتجات الملائمة لبشرة طفلك، طريقة حمله أثناء الاستحمام، كلها مهارات ستتعلمينها مع التجربة.
- حمل المولود: قد يبدو الأمر سهلاً، ولا يحتاج لمهارة، ولكن ستفاجئين بأنك ستكتسبين مهارة طريقة حمل مولودك المفضلة له، وكذلك تحملينه بيد وبيد أخرى تتصفحين مجلة أو تأكلين.
- الملابس: كم قطعة يحتاج مولودك، طريقة إلباسه، المنسوجات الملائمة لعمره، وكذلك الألوان والموضة.

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سيدتي