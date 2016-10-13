كيف تسبب "مهرج" في ولادة إمرأة لجنينها؟!

بعد انتشار ظاهرة "المهرج" في شوارع انجلترا، حذرت الشرطة البريطانية الشعب من ظهور أشخاص يرتدون ملابس المهرجين، حاملين بأيديهم السكاكين بطريقة مريبة، مؤكدة على أن من أسمتهم "بالمخادعين" سيلتقون عقوبة السجن.

إلا أن أولئك المهرجين لم يستجيبوا لتحذيرات الشرطة، حيث تسبب واحد منهم يبلغ من العمر 17 سنة في إدخال سيدة بريطانية تحمل جنينها في شهرها الثامن في حالة مخاض ولادة مبكرة، وبالعودة إلى حثيثيات الحادثة فإن "المهرج القاتل" قد أقدم على مفاجأة السيدة وتخويفها بأحد شوارع المملكة المتحدة عندما قام بالقفز أمامها مرتدياً زي "المهرج" بينما هي تمشي في الشارع، الأمر الذي أشعرها بالرعب الشديد، فجاءت ردود فعل المجتمع على تلك الحادثة مستهجنة ومستنكرة لما وصفته "بالهوس" المتزايد الذي اجتاح عدة دول مؤخراً كأميركا، أستراليا، ونيوزلندا، بما فيها جميع أنحاء المملكة المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة بأمريكا، دون معرفة من يقف خلف هذه الظاهرة المثيرة للقلق، حسبما ذكر موقع "روسيا اليوم" الإخباري.