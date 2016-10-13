عصائر صحية للأطفال والأمهات

حتى تبتعدي أنت وطفلك عن المشروبات الغازية، لا بد أن تجدي ما يعوضك عنها، ويدعمك بفائدة غذائية لا مثيل لها من حيث كثرة الفيتامينات وتقوية مناعة جسديكما. اختصاصية التغذية لما النائلي، صاحبة مجموعة عيادات Wellness By Design

عصير "القلب الأحمر"

يتألف من البنجر المسلوق، فقومي بخفقه في الخلاط بعد إضافة القليل من الليمون والملح له، كما يمكنك خفق القليل من أوراق النعناع الأخضر معه.

فوائد غذائية

يفيد المصابين بفقر الدم فهو يحتوي على الحديد، كما يعتبر مهدئاً للعصبيين، ويخفف ضغط الدم، ويفتح الشهية ويخفف الإمساك، ويقلل من تساقط الشعر، ويوقف الإفرازات المهبلية والنزيف.

عصير "الحديقة الخضراء"

يتكون من الأفوكادو بالكرافس والكوسة وما عليك إلا أن تخفقي المكونات، بعد تعريض الكوسة والكرافس، لحمام بخاري، وسلقها قليلاً، وقد لا يقبل طفلك على شربها، إلا إذا فتحت شهيته، بإضافة القليل من السكر والحليب عليها.

فوائد غذائية

يدعم الأفوكادو صحة القلب، ويسيطر على ارتفاع الضغط. كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات. ويخفف الكرافس آلام ومدة الدورة الشهريّة وينظم حركة الأمعاء ويطرد الغازات فيما يساعد الكوسة في شفاء مرض الربو لاحتوائه على فيتامين C.

عصير "قوس قزح"

اخفقي الفاكهة المقشرة المختلفة الألوان حسب الرغبة، وأضيفي إليها الفلفل الأحمر.

وقدميها لطفلك.

فوائد غذائية

تحتوي قيمة غذائية عالية بفيتاميناتها المنوعة، وأليافها التي تشعر بالشبع، وتقوي عمل الجهاز الهضمي والمناعة.

عصير "جبل بلادي"

يتألف من الخيار والكيوي والتفاح الأخضر، اخفقيها جميعها بالخلاط الكهربائي، وقدميها لطفلك.

فوائد غذائية

يساعد الخيار على نمو وتقوية الشعر، وينظم درجة حرارة الجسم، كما يجدد الكيوي خلايا الجسم، ويسيطر على إنتاج الدهون الزائدة، كما يخفف عصير التفاح السعال، ويحفظ الأسنان من أي نخر.

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