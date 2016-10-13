طرح 7 مناقصات بـ4 مدن جديدة لإنشاء مدرستين وحضانة ووحدة صحية

أوضح المهندس نور إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أنه سيتم طرح إنشاء مدرسة تعليم أساسي وحضانة بمنطقة امتداد الأنشطة “منطقة أراضي الإسكان الاجتماعي 3″ بالمدينة، وذلك في مناقصةٍ عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

> وقال المهندس محمد عبدالحميد القصري، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة – وفقًا للبيان الصادر اليوم الخميس – إنه” سيتم طرح إنشاء مدرسة تعليم أساسي بمنطقة الإسكان الاجتماعي – 1360 فدانًا – بمنطقة الامتداد بالمدينة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء”.

وأضاف المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، أنه سيتم طرح إنشاء وحدة صحية بمنطقة الامتداد غرب الكتلة السكنية 37 فدانًا – عمارات الإسكان الاجتماعي – بالمدينة، كما سيتم طرح أعمال التشغيل والصيانة والحراسة للمرافق الداخلية والخارجية “مياه شرب، وصرف صحي” بالمرحلة الثانية بالمدينة، في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وأوضح المهندس علاء عبدالعزيز، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم طرح أعمال التشغيل والصيانة لشبكة ري المسطحات الخضراء بالمدينة، بجانب طرح أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لشبكة إنارة الحي الرابع، طريق التسعين، طريق حي عربية حتى جامعة المستقبل، والطريق بين الأحياء بالتجمع الخامس بالمدينة، في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.