بالصور.. حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة بنها

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز و مدينة بنها بالتعاون مع قوات الأمن، اليوم الخميس، حملةً مفاجئة لرفع الإشغالات بمدينة بنها.

واستهدفت الحملة – وفقًا للبيان الصادر اليوم – رفع الإشغالات بشارع كلية العلوم، ومنطقة الكباري، بالإضافة إلى رفع الإشغالات بالمنشية، وإزالة جميع الأكشاك والأرصفة المخالفة.

وتم تحرير محاضر إشغالات ونظافة للمخالفين.

جاء ذلك للتصدي لكافة أشكال الإشغالات المخالفة، وعدم السماح باستغلال الشوارع للبلطجة، وسطوة البيع والشراء الغير مشروع، وحرمان المواطنين من حقهم في السير الأمن بالشوارع، فضلًا عن العمل على تحقيق السيولة المرورية، توفير الراحة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة .