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زوجة «إبراهيم سعيد» ترفض التصالح

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زوجة «إبراهيم سعيد» ترفض التصالح زوجة «إبراهيم سعيد» ترفض التصالح

إبراهيم سعيد، وزوجته ونجلهما – أرشيفية

انصرفت ابتسام علاء كامل – زوجة إبراهيم سعيد، اللاعب السابق لنادي الأهلي والزمالك – من محكمة الأسرة بحلوان، اليوم الخميس، بعد أن رفضت التصالح.

وكانت ابتسام علاء كامل، وشهرتها ”شهد عبدالله” زوجة إبراهيم سعيد، نجم وناديي الأهلي والزمالك سابقًا، تقدمت بطلب خلع من زوجها إلى محكمة الأسرة، بعد إعلان إبراهيم زواجه الرابع.

وأرسل مكتب تسوية المنازعات خطابًا لإبراهيم سعيد، يطالبه بالحضور في محاولة لتسوية الموضوع بالتراضي، وذلك بعد زواج دام خمس سنوات، فيما لم تكن الزوجة الرابعة لـ”سعيد” هي السبب الوحيد في رفع زوجته القضية، بل تهربه من الإنفاق عليها وولدها، ومطالبتها بالتنازل عن كل ما تملك له، “بحسب الدعوى”.

وأقامت زوجة “سعيد”، 3 دعاوى قضائية أخرى منها: “نفقة صغير” لابنها آدم، “اثبات حضانة”، و”مصروفات مدرسية” – وفي المقابل – اتهم اللاعب زوجته السابقة باستئجار بلطجية للاستيلاء على شقة الزوجية، وتهديده بالقتل، فضلًا عن اتهامها بارتكاب الزنا، بعد أن نُشر على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورًا لها مع أحد الأشخاص، فيما أقام ضدها دعوى أمام محكمة أسرة المعادي، لتمكينه من رؤية نجله.

وأكدت ابتسام، أن زوجة إبراهيم سعيد الرابعة مغربية، وتُدعى إيمان، تزوجها عرفيًا منذ ثلاثة أشهر وليس رسميًا، لأنه لا يوجد أي أوراق تثبت زواجه منها رسميًا، خاصةً أنه لم يتم إخطارها بهذه الزيجة.

وكشفت ابتسام، أن زوجها تبرأ من نجله الوحيد آدم، ورد عليها عند الاتصال به لحضور عيد ميلاده قائلًا: ”ابني مات وأخذت عزاه، ماليش ابن، وإنتي وهو في الشارع”.

واعترفت بأن إبراهيم اعتاد التعدي عليها بالضرب، ووصل الأمر إلى إصابتها بجروح خطيرة استدعت علاجها 21 يومًا، كما أثبت التقرير الطبي، واقتيادها بملابس المنزل إلى قسم الشرطة خلال شهر سبتمبر الماضي، لإخراجها من الشقة باعتبارها طليقته، لكن تم الإفراج عنها وحبسه هو بعد التأكد من أنها ما زالت زوجته، لكنها أخرجته في اليوم الثاني لأنه صِعب عليها، “على حد تعبيرها”.

وقالت: ”إبراهيم يعيش من ميراثي عن أهلي، فشركة المقاولات التي يتباهى بها ورثتها عن والدي منذ ما يقرب من 20 عامًا، أما مصنع الأسفلت فورثته عن والدتي، كما تنازلت عن الشقة له باعتباره زوجي، أما السيارة الجيب التي يستقلها فهي ملكي، وأهديته إياها في عيد ميلاده، وعندما أرسل لي خبرًا بزواجه الرابع سحبتها منه”.

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