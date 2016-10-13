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محافظ القاهرة: الحبس والغرامة لإدارة أو فض الأختام عن المحال المخالفة

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محافظ القاهرة: الحبس والغرامة لإدارة أو فض الأختام عن المحال المخالفة محافظ القاهرة: الحبس والغرامة لإدارة أو فض الأختام عن المحال المخالفة

المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة (أرشيفية)

أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، الخميس، ضرورة تحذير المخالفين من أصحاب المحال والمقاهي والأكشاك بتطبيق القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه لكل من أدار محلا محكوماً بإغلاقه أو إزالته أو كل من فك ختماً من الأختام الموضوعة بناء على الأمر الصادر من الجهة الإدارية.

وينص القانون رقم 72 لسنة 2016 في مادته رقم 39 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون 371 لسنة 1956 بتعدد العقوبات كلما قام صاحب المحل بجريمة فك الأختام .

وشدد المحافظ، في بيان صادر عنه اليوم، على رؤساء الأحياء بأن يقوم كل رئيس حي بتقسيم الحي التابع له إلى مربعات وتحديد أحد أفراد المتابعة الميدانية التابعة له بالحي بالمتابعة اليومية بخلاف ما تقوم به الأجهزة الأخرى بالحي من إشغالات وتنظيم وخلافه ، وإعداد تقرير يومي بما يتم رصده يومياً بالحي من تراكمات قمامة أو إشغالات وخلافه ، والتنسيق مع فرع الهيئة بالحي والعاملين بوحدات الرصد البيئي لرقع المخلفات أولاً بأول مشدداً على أهمية المتابعة الميدانية والمكتبية لسير الأعمال اليومية .

وأشار محافظ القاهرة الى أنه جار حالياً العمل على تحسين منظومة النظافة من خلال خطة عاجلة للعمل بالتوازي مع إعداد خطة عمل مستقبلية لحين انتهاء العقود الحالية خلال عام 2017 ، وتتضمن الخطة العاجلة شقين أولهما توعية المواطنين بأهمية النظافة ومشاركتهم للجهود المبذولة من العاملين بالنظافة بالحفاظ على ما يتم من أعمال وعدم إلقاء المخلفات بالشارع والمناور وإلزام أصحاب المحلات والأكشاك بوضع صناديق لتجميع القمامة، والشق الثاني يتضمن تشكيل 4 مجموعات عمل ودعم لكل منطقة من مناطق القاهرة تضم عدد من المعدات وسيارات كبيرة وصغيرة ولوادر وأفراد من الهيئة والشركات العاملة والأحياء تعمل من خلال جدول بكل حي بالتناوب لرفع كفاءة الحي .

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