إيران ترسل سفينتين حربيتين إلى خليج عدن

أرسلت إيران، اليوم الخميس، سفينتين حربيتين إلى خليج عدن، من أجل الوجود العسكري قبالة سواحل اليمن، حيث شن الجيش الأمريكي ضربات بصواريخ كروز على المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة “أنصار الله”.

وذكرت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن السفينتين الإيرانيتين ألواند وبوشهر توجهتا إلى خليج عدن لحماية السفن التجارية، على حد قولها.

وكان الجيش الأمريكي قد شن هجوما، أمس الأربعاء، بصواريخ كروز على ثلاثة مواقع رادار ساحلية في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله في اليمن، ردًا على هجمات صاروخية على مدمرة للبحرية الأمريكية الأسبوع الماضي اتهمت السلطات الأمريكية أنصار الله بتنفيذها.