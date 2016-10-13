عبد الغني أنصاري يفوز بمسابقة "مارينا هوم 2016" للتصميم

أعلنت "مارينا هوم" فوز طالب السنة الرابعة في مجال التصميم بجامعة "مانيبال"، عبد الغني أنصاري، في النسخة الثانية من "مشروع ريمايك"، وذلك ضمن إطار فعالية نُظّمت أخيراً في متجر العلامة التجارية في البرشاء. جائزة أنصاري هي عبارة عن فترة تدريبية مدفوعة التكاليف لدى شركة مجموعة "شويتزكي" الرائدة في مجال التصميم والواقعة في ألمانيا، بعدما حاز تصميمه لطاولة جانبية من الخشب والمعدن المستعملين على علامات عالية من لجنة الحكّام، كما من تصويت الجمهور.



كان أنصاري واجه منافسةً محتدمةً من تسعة طلاب آخرين بلغوا المرحلة النهائية؛ عُرضت أعمال المتنافسين في صالة "مارينا هوم"، ضمن حفل جوائز التصميم الداخلي التجاري، ونُشرت على الإنترنت على الموقع الآتي: www.marinaprojectremake.com. وعلى الرغم من أنّ لجنة التحكيم المؤلّفة من: مريم السويدي وسليمان الذهلي من "ديزاين توك"، وطارق الزهارنة من شركة "تي. زد للتصميم المعماري"، ومليحة نيشات من DWP UAE، ومانويل أرنو من مجلة "أركيتكتشورال دايجست" وكارل شويتزكي من Schwitzke & Partner، انتقت التصاميم العشر الأكثر إبداعاً لتنتقل إلى الجولة النهائية، لكن اختير الفائز بعدما أُخذ بعين الاعتبار تصويت الجمهور عبر الإنترنت.

ارتكزت رؤية الأنصاري، الذي يدرس الهندسة في جامعة "مانيبال" للسنة الرابعة، على ثلاث مزايا أساسية، هي: طابعها العتيق، وقدرتها على توفير الكهرباء، وحاجتها إلى النشاط البشريّ، مشجّعاً بذا على الحفاظ على اللياقة البدنية من خلال الحركة.

وتشديداً على أهمية اكتساب خبرة دولية، توجّهت زينة خوري، "نجمة تصميم مارينا 2015"، التي باشرت بتدرّبها في شركة التصميم العالمية، برسالة عبر الفيديو إلى المجموعة الجديدة من المصممين الذين حضروا حفل توزيع الجوائز، قائلةً: "أتعلّم الكثير من خلال تواجدي هنا وأنمو كمصمّمة. وآمل عندما أنتهي من تدريبي أن أكون قد اكتسبت مهارة وخبرة كافيتين لأباشر بالعمل بكل ثقة في مجال التصميم الداخلي".

إشارة إلى أن عدد المشاركين في مسابقة "مشروع ريمايك 2016" التصميمية الإبداعية، التي أطلقتها "مارينا هوم"، بلغ 80 طالباً من أربع جامعات، هي: "الجامعة الأمريكية في دبي" و"جامعة هيريوت وات دبي" و"جامعة مانيبال" و"جامعة زايد دبي".

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