تأجيل استئناف خصم «فاطمة ناعوت» على حبسه في اتهامه بإهانة القضاء لـ17 نوفمبر

قررت محكمة مستأنف السيدة زينب، اليوم الخميس، تأجيل نظر الاستئناف المُقدم من محمد عفيفي – خصم فاطمة ناعوت – في دعوى ازدراء الأديان على حبسه بتهمة إهانة القضاء لجلسة 17 نوفمبر.

وجاء قرار التأجيل، لسماع أقوال الشهود، حسبما أفاد مراسلنا.

وطلب دفاع محمد عفيفي – خلال الجلسة – استدعاء المجني عليه “المستشار خالد جمال الدين”، ومناقشته بمضمون ما جاء بمذكرته، ومضمون ما جاء بها وساقها لإدانته، واستدعاء الرائد “أحمد محمد نجيب” الضابط بإدارة التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، لمناقشته حول تحرياته بالقضية.

كما طالب باستدعاء عدد من الشهود بالقضية منهم:” شريف حلمي أديب، الكاتبة فاطمة ناعوت، و أمين عبد الجواد” لمناقشتهم في مضمون شهادتهم.

قضت محكمة جنح السيدة زينب – في وقت سابق – بحبس المحامي محمد عفيفي – مقيم دعوى ازدراء الأديان ضد الكاتبة فاطمة ناعوت – 6 أشهر، وتغريمه 10 آلاف جنيه عن التهمة الأولى بإهانة السلطة القضائية، فضلًا عن تغريمه 20 ألف جنيه عن التهمتين الثانية والثالثة بالسب والقذف وكفالة 1000 جنيه.

وكانت نيابة السيدة زينب، أمرت بإخلاء سبيل عفيفي بضمان وظيفته في يوليو 2015، وذلك على ذمة اتهامه بإهانة دائرة جنح السيدة برئاسة المستشار خالد جمال الدين أثناء نظر جلسة دعواه ضد الكاتبة داخل غرفة المداولة بالمحكمة، فيما أمر المستشار خالد جمال الدين أبو بكر، بالتحفظ على “عفيفي”، تمهيدًا لإحالته للمحاكمة الجنائية أثناء مرافعته بإحدى جلسات قضية ازدراء الدين الإسلامي التي أقامها المحامي ضد الكاتبة الصحفية، حيث واجهه رئيس الجلسة ببعض منشوراته على “فيس بوك”، واتهمه بإهانة القضاة ووزير العدل.