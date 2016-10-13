تعيينات جديدة في بلدية دبي

اصدر المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي 5 قرارات بتعيينات جديدة لمدراء إدارات ونقل بعض مديري إدارات إلى إدارات أخرى وذلك تحقيقا لعملية تولي قيادات شابة مواقع القرارات في البلدية .

وبموجب هذه القرارات فقد تم نقل المهندس جمعه خليفة محمد الفقاعي من إدارة الصيانة العامة إلى ليصبح مدير إدارة الممتلكات .

وتم تعيين أمين أحمد محمد أمين مديرا لإدارة مختبر دبي المركزي بقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة وكان يشغل من قبل منصب مساعد مدير إدارة مختبر دبي المركزي ورئيس قسم مختبر المواد الاستهلاكية .

وتم تعيين جابر أحمد عبدالله آل علي مديرا لإدارة الصيانة العامة وكان يشغل من قبل رئيس قسم تفتيش المباني بإدارة المباني .

وتم أيضا تعيين أحمد محمود أحمد محمد مديرا لإدارة التراث العمراني والآثار بقطاع الدعم العام وكان يشغل منصب رئيس قسم تنفيذ مشاريع التراث العمراني

وتم أيضا تعيين خالد سلطان هلال حميد السويدي مدير لإدارة المرافق الترفيهية بقطاع الاتصال والمجتمع .

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