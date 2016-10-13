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أمن مطروح يحبط تسلل 61 شخصا بينهم سودانيان إلى ليبيا عن طريق السلوم

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أمن مطروح يحبط تسلل 61 شخصا بينهم سودانيان إلى ليبيا عن طريق السلوم أمن مطروح يحبط تسلل 61 شخصا بينهم سودانيان إلى ليبيا عن طريق السلوم

>مطروح - حسن مشالى

تمكنت قوات الأمن بمطروح، من إحباط تسلل 61 شخصا بينهم سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم تسلل الحدود، ومغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية بطريقة غير شرعية، عبر الدروب والمدقات الصحراوية.

 

تلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط 61 متهما وهم 9 من قنا 15 من البحيرة و 15 من المنيا و1 من بنى سويف و1 من كفر الشيخ و1 من دمياط و 1 من الإسكندرية، و1 من القليوبية، و1 من الفيوم، و2 من سوهاج، و2 من الشرقية، و6 من أسيوط و4 من الدقهلية و2 من السودان، وذلك أثناء محاولتهم تسلل الحدود بطريقة غير شرعية إلى ليبيا، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.


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