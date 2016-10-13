ضبط صاحبى مصنعى مخللات ومثلجات يستخدمان مواد مجهولة المصدر بالجيزة

شنت شرطة التموين بالجيزة، حملة أمنية أسفرت عن ضبط صاحب مخزن مخللات بأكتوبر بحوزته طن من المنتجات مجهولة المصدر، وتبين استخدامه ملح غير صالح للاستهلاك الآدمى فى التصنيع.

كما تم ضبط صاحب صيدلية لحيازته مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالبدرشين، كما أسفرت الحملة عن ضبط 125 قضية بيع مواد بترولية مدعمة بالسوق السوداء وبيع سجائر وكروت شحن ودقيق وسكر بأسعار أعلى من قيمتها الرسمية.

كما تم ضبط صاحب مصنع مثلجات بالعياط، لاستخدامه مواد رديئة فى التصنيع، وبحوزته 2 طن من المواد والمستلزمات الخاصة بالتصنيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطرت النيابات المختصة للتحقيق.