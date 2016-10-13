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إخلاء سبيل ضابط الشرقية المتهم باقتحام شقة زميله وسرقة سلاحه الميرى

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إخلاء سبيل ضابط الشرقية المتهم باقتحام شقة زميله وسرقة سلاحه الميرى إخلاء سبيل ضابط الشرقية المتهم باقتحام شقة زميله وسرقة سلاحه الميرى

>الشرقية - فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الخميس، برئاسة المستشار الدكتور صابر غلاب، وسكرتارية أيمن حسونة ويامن محمود، إخلاء سبيل ضابط الشرطة المتهم باقتحام شقة زميله وسرقة سلاحه الميرى ومبلغ 38 ألف جنيه، على ذمة القضية، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

 

تعود أحداث القضية إلى يوم 30 يولية لسنة 2016، عندما تحفظت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، على الرائد "ح.ا" الضابط بإدارة مرور الشرقية، بعد اتهامه فى واقعة سرقة 38 ألف جنيه وطبنجة، من شقة ضابط زميله بإدارة المرور، وتم إيداع الضابط المتهم فى قوات أمن الشرقية.

 

 

وكان المقدم "ع.م" حرر محضراً بقسم ثان الزقازيق بسرقة 38 ألف جنيه وطبنجة وذخيرة من الشقة المقيم فيها بمدينة الزقازيق، ومن خلال مراجعة الكاميرات الموجودة بمحيط الشقة تبين قيام الرائد "ح.ا" بترك طبنجة وذخيرة فى شارع مجاور للشقة، وبعرض المتهم علي النيابة العامة قررت حبسه وإحالته لمحكمة جنايات الزقازيق.


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