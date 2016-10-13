موجز أخبار مصر للساعة 1 ظهرا من " اليوم السابع"

نشر الموقع الالكترونى " لليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان صندوق تحيا مصرعن اطلاق شهادات ادخارية بالجنيه بـ6 بنوك للتبرع بعائدها للمشروعات، وإعلان قائد القوات الجوية تدمير 13 هدفا لـ"داعش" فى ليبيا بناءً على معلومات دقيقة وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

فى محاولة لتأجيج اختلافات وجهات النظر بين المملكة العربية السعودية ومصر، بشأن التعامل مع الأزمة السورية، واصل الإعلام الإيرانى إثارته للفتن والاصطياد فى الماء العكر، للوقيعة بين البلدين، زاعماً أن العلاقات بين القاهرة والرياض "شهر عسل" وصل أسوأ سيناريوهاته.

أكد الدكتور أشرف الشيحى، وزيرالتعليم العالى والبحث العلمى، أن التعليم فى مصر "كويس"، قائلا، "هجيب مصحف وأحلف عليه عشان نصدق إن التعليم فى مصر كويس، وبلاش نقطع فى نفسنا، مين هيشغل الخريج لو إحنا قلنا عليه وحش، بلاش جلد الذات والعنف فى التصدى للمشاكل".

قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برفض الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن 14 متهما من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابى، وأيدت عقوبات السجن المشدد الصادرة ضدهم من الجنايات فى 5 قضايا، لإدانتهم فى ارتكاب أحداث عنف شهدتها مناطق مختلفة بمحافظة الجيزة.

أكد الفريق يونس المصرى، قائد القوات الجوية، أن القدرات والإمكانيات القتالية للقوات الجوية قادرة على ردع أى تهديد خارجى يمس سماء الوطن، مشيرًا إلى أن الضربة الجوية لعناصر "داعش" فى ليبيا كانت مدروسة للغاية، مما ساعد على تنفيذ المهمة بنجاح.

أكد النائب البرلمانى العمدة صابر عبد القوى، عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون، فى رده على إغلاق عدد من المحطات الأهلية بمركز أشمون، بمحافظة المنوفية، أنه يطالب الحكومة أولا بتوفير مياه نظيفة للمواطنين وبعدها تقوم بإغلاق المحطات البديل الوحيد الذى يشرب من خلاله المواطنون كوب ماء نظيف.

شهدت جامعة الفيوم منذ قليل تظاهر عدد من العاملين بالتمريض بمستشفى جامعة الفيوم، فى حضور وزيرا التنمية المحلية، والتعليم العالى، خلال افتتاح مستشفى الباطنة والأطفال الجامعى، بجامعة الفيوم، برفقة رئيس الجامعة، وهتفوا ضد مدير المستشفى الجامعى، واتهموا إدارة الجامعة، بعدم منحهم حقوقهم.

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس كلا من stanislas mittelman، نائب رئيس شركة "توتال" الفرنسية لأفريقيا، ومدير الشركة فى مصر، وذلك بحضور وزير البترول طارق الملا.

طالب محافظ القاهرة مديرى الإدارات الخدمية المختلفة، بإعطاءه هواتف منازلهم، للتواصل معهم فى أى وقت، مضيفا فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أنه كلف المديريات الخدمية ومنها "الطرق والتموين والتعليم والصحة والطب البيطرى"، بإنشاء غرف للطوارئ، على غرار الموجودة بهيئتى "النقل العام والنظافة".

حجزت محكمة أسرة المعادى، اليوم الخميس، دعوى الخلع المقامة من "ابتسام كامل" الشهيرة بـ"شهد عبد الله" زوجة إبراهيم سعيد لاعب نادى الأهلى والزمالك السابق، للحكم بجلسة اليوم .

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

كشف مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن الوزارة خصصت خط ساخن رقم ( 19280 ) لتلقى شكاوى المواطنين عن نقص السلع ، مؤكدا أن الوزارة تضخ يوميا من 7 آلاف طن سكر ، و1000 طن أرز لتلبية احتياجات المواطنين .

تتوالى فضائح المرشح الجمهورى للانتخابات الأمريكية، دونالد ترامب، فبعد فضيحة التسجيلات القديمة التى تحدث فيها بطريقة بذيئة عن النساء، كشفت مراسلة سابقة لمجلة "People"الأمريكية، عن تحرش ترامب بها وتقبيلها بالقوة عام 2005، بينما كانت زوجته ميلانيا بالغرفة المجاورة.

شهدت الأسواق المحلية ارتفاعا فى أسعار السكر ليصل إلى 9 جنيهات للكيلو جرام، ورغم ذلك نفدت الكميات المطروحة فى الأسواق وتسبب فى حدوث أزمة.

مع مطالبة نواب محافظة الشرقية، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بإقالة محافظ الشرقية، وذلك خلال الاحتفال بمرور 150 عاما لبدء الحياة النيابية، والتى عُقدت بمدينة شرم الشيخ.

طالب محمد إسماعيل، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، باستقلالية الجهاز التنظيمى لمياه الشرب وحماية المستهلك وجعله هيئة رقابية مستقلة بذاتها لكى يستطيع أن يمارس دوره بالشكل المنوط منه على أكمل وجه، قائلا: مينفعش يكون تابع لوزارة الإسكان.

توافد عدد من نواب البرلمان منذ قليل، إلى مقر المجلس لتغيير رغبات عضوية اللجان النوعية والانتقال من لجنة إلى أخرى، ولاستيفاء استمارة تغيير الرغبة.

عرضت قناة العربية مقطع فيديو لناشط على الانترنت، يحمل ميكروفون عليه شعار شبكة "bbc"، حيث استطلع ردة فعل الناخبين الأمريكيين فى سؤال تمثيلى غير صحيح حول انسحاب المرشحة هيلارى كلينتون من سباق الرئاسة الأمريكية وفوز منافسها دونالد ترامب.

أكد النائب البرلمانى العمدة صابر عبد القوى، عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون، فى رده على إغلاق عدد من المحطات الأهلية بمركز أشمون، بمحافظة المنوفية، أنه يطالب الحكومة أولا بتوفير مياه نظيفة للمواطنين وبعدها تقوم بإغلاق المحطات البديل الوحيد الذى يشرب من خلاله المواطنون كوب ماء نظيف.

تجدد تظاهر المئات فى مدينة التو فى بوليفيا اليوم الخميس للمطالبة بالتنمية فى المدينة .

ويذكرأن بدأت هذه التظاهرات فى بداية شهر أكتوبر وقطع سكان مدينة ألتو الطريق احتجاجا على عدم وجود تنمية فى المدينة.