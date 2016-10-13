النائب العام يأمر بالإفراج عن متحصلات الجرائم التموينية «سكر وزيت»

أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، اليوم الخميس، قرارًا لجميع النيابات على مستوى الجمهورية يوجه بسرعة التصرف في متحصلات الجرائم التموينية من السكر والأرز – على وجه التحديد – والتي تم التحفظ عليها خلال الأسابيع القليلة الماضية من خلال الجهات الرقابية ومباحث التموين.

ووجه صادق – حسبما أفاد مراسلنا – بسرعة انتهاء التحقيقات مع المتلاعبين من التُجار المحتكرين للسلع، والذين خالفوا قوانين التموين، وقاموا ببيع السلع بغير الأسعار المقررة لها بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال.

وأمر النائب العام، بسرعة بيع السلع التي تم ضبطها في حال صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، منعًا لتلفها والإفادة من توزيعها على المستهلكين، مع إيداع ثمنها بخزانة المحكمة حتى يتم التصرف في القضايا المتعلقة بها ويفصل فيها نهائيًا.

وأكد – في قراره الذي أرسل لجميع النيابات – أن قوانين التموين والتسعير الجبري والقرارات الوزارية التنفيذية نصت – بالإضافة إلى العقوبات المقررة للجرائم المرتكبة – على عقوبة مصادرة المواد التموينية أو الغذائية محل الجريمة.