أخبار عاجلة

«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
الوكيل: مؤتمر الأورومتوسطي الرابع سيعرض ٢٣ مليار من المنح والمعونات -
أحمد توفيق يُجري عملية جراحية في الأنف -
أسعار العملات اليوم الثلاثاء 11 ابريل 2017 في بنك مصر -
«أمن الغربية» تعيد رسم خطط تأمين دور العبادة بعد تفجير «كنيسة مارجرجس» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

لافروف يبحث هاتفيًا مع نظيره الفرنسي الأزمة في سوريا

Google+ Print
لافروف يبحث هاتفيًا مع نظيره الفرنسي الأزمة في سوريا لافروف يبحث هاتفيًا مع نظيره الفرنسي الأزمة في سوريا

سيرجي لافروف وجان مارك ايرولت

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان مارك ايرولت، اليوم الخميس، عددًا من القضايا بما فيها العلاقات الثنائية والازمة في سوريا.

وأكد ايرولت خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بمبادرة من الجانب الفرنسي التزام بلاده بالتعاون مع روسيا في تعزيز العلاقات الثنائية، وكذلك في القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الدولي، بحسب ما نقلت “سبوتنيك” عن وزارة الخارجية الروسية.

وكانت الخارجية الروسية أكدت أمس أن لقاء وزاري خاص حول سوريا بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وبعض الدول الاقليمية المؤثرة سيعقد في لوزان السبت المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا