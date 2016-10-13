لافروف يبحث هاتفيًا مع نظيره الفرنسي الأزمة في سوريا

بحث وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي جان مارك ايرولت، اليوم الخميس، عددًا من القضايا بما فيها العلاقات الثنائية والازمة في سوريا.

وأكد ايرولت خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بمبادرة من الجانب الفرنسي التزام بلاده بالتعاون مع روسيا في تعزيز العلاقات الثنائية، وكذلك في القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الدولي، بحسب ما نقلت “سبوتنيك” عن وزارة الخارجية الروسية.

وكانت الخارجية الروسية أكدت أمس أن لقاء وزاري خاص حول سوريا بمشاركة روسيا والولايات المتحدة وبعض الدول الاقليمية المؤثرة سيعقد في لوزان السبت المقبل.