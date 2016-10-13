«النقض» تؤيد سجن 14 متهمًا لإدانتهم فى أحداث عنف بالجيزة

قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برفض الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن 14 متهما، وأيدت عقوبات السجن المشدد الصادرة ضدهم من الجنايات فى 5 قضايا، لإدانتهم فى ارتكاب أحداث عنف شهدتها مناطق مختلفة بمحافظة الجيزة.

ويواجه المتهمون ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، وخرق قانون التظاهر، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف، وترويع المواطنين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين في 5 قضايا مختلفة، اتهامات بقطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات، وحيازة مفرقعات، واستخدام عبوات مولوتوف حارقة، والحريق العمد، والشروع فى القتل، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.