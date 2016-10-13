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«النيابة الإدارية» يوجه بالتحقيق في واقعة إجبار طلاب على حمل مواد البناء بالمدرسة

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«النيابة الإدارية» يوجه بالتحقيق في واقعة إجبار طلاب على حمل مواد البناء بالمدرسة «النيابة الإدارية» يوجه بالتحقيق في واقعة إجبار طلاب على حمل مواد البناء بالمدرسة

المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية – أرشيفية

أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الخميس، بالتحقيق مع المختصين بمدرسة الشيماء الابتدائية بمحافظة السويس، فيما تداولته المواقع الإلكترونية بشأن إجبار التلاميذ على حمل الطوب ومواد البناء والرمال خلال اليوم الدراسي من أجل إجراء إصلاحات داخل المدرسة، حيث رصد مركز المعلومات التابع للنيابة – بتاريخ الـ 29 من سبتمبر الماضي – خبرًا بعنوان “مدرسة ابتدائي بالسويس تجبر التلاميذ على حمل الطوب ومواد البناء”.

وتضمن الخبر تضرر أولياء أمور الطلبة والطالبات من تصرف المسئولين بإدارة المدرسة، – وبناءً عليه – قاموا بإرسال تلغرافات لوزير التربية والتعليم مُطالبين بضرورة التحقيق مع المسئولين داخل المدرسة.

وأحال المستشار علي رزق، الواقعة للتحقيق بمعرفة نيابة السويس القسم الثاني، موجهًا بسرعة تحديد المسئوليات التأديبية، والتعامل بشدة مع ذلك التصرف الغير مسئول من الإدارة تجاه الطلبة والطالبات متى ثبت صحة الواقعة.

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