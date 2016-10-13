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شرطة الشارقة تتمكن من السيطرة على رجل حاول الانتحار

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شرطة الشارقة تتمكن من السيطرة على رجل حاول الانتحار شرطة الشارقة تتمكن من السيطرة على رجل حاول الانتحار

نجحت فرق الإنقاذ بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من إنقاذ رجل (نيجيري الجنسية ) حاول الإنتحار بإلقاء نفسه من فوق أحد الأبراج السكنية في منطقة النهدة  بالشارقة، وإقناعه بالعدول عن موقفه، حَيْث تم تسليمه إلى مركز شرطة البحيرة الشامل  لمعرفة أسباب إقدامه على الانتحار.

وكانت غرفة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة قد تلقت بلاغاً الساعة 8 صباح اليوم ، يفيد بأن هناك رجل يحاول الانتحار بإلقاء نفسه من فوق أحد الأبراج السكنية بمنطقة النهدة بالشارقة، حيث أسرعت إلى مكان الحادث فرق الإنقاذ والتحريات والمباحث الجنائية والأنجاد وفرق الدفاع المدني، وبدأوا على الفور في السيطرة والأمساك به وإنقاذه .

وأوضحت شرطة الشارقة إلى أنه جارٍ التحقيق مع الرجل لمعرفة دوافع إقدامه على الانتحار.

 

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