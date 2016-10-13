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إعلام إيران يواصل التحريض:شهر العسل بين مصر والسعودية وصل أسوأ سيناريوهاته

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إعلام إيران يواصل التحريض:شهر العسل بين مصر والسعودية وصل أسوأ سيناريوهاته إعلام إيران يواصل التحريض:شهر العسل بين مصر والسعودية وصل أسوأ سيناريوهاته

>كتبت إسراء أحمد فؤاد

فى محاولة لتأجيج اختلافات وجهات النظر بين المملكة العربية ومصر، بشأن التعامل مع الأزمة السورية، واصل الإعلام الإيرانى إثارته للفتن والاصطياد فى الماء العكر، للوقيعة بين البلدين، زاعماً أن العلاقات بين القاهرة والرياض "شهر عسل" وصل أسوأ سيناريوهاته.

وعلى الرغم من التقارب الذى بدأ يظهر بين الجانبين، وتأكيد مصادر دبلوماسية، اعتزام المملكة صياغة مشروع قرار جديد حول سوريا فى مجلس الأمن بالتنسيق مع القاهرة، وإعلان المصادر نفسها اعتزام ارسال وفداً رفيع المستوى للمملكة للتشاور وتقريب وجهات النظر، إلا أن الإعلام الإيرانى اختار أن يحول مظاهر الاختلاف إلى نقاط خلاف، حيث زعم التلفيزيون الإيرانى أن مغادرة السفير السعودى لدى القاهرة أحمد قطان، تأتى على خلفية انزعاج المملكة من موقف مصر فى الملف السورى، برغم إعلان مصادر عدة من داخل المملكة أن سفر القطان لن يدوم لأكثر من 3 أيام، وأن الهدف منه هو العمل على تقريب وجهات النظر بين البلدين.

وزعم التليفزيون الإيرانى فى تقرير له الخميس، أن هناك غضب داخل المملكة من مشاركة الأزهر الشريف فى مؤتمر أهل السنة الذى عقد فى الشيشان، وأن العلاقات بين القاهرة والرياض باتت مهددة، مدعيًا أن السعودية بدأت "تعاقب مصر" بقطع إمدادات النفط، على الرغم من تأكيد الجانبين المصرى والسعودى أن تعليق الإمدادات يتعلق بشهر أكتوبر فقط، وبسبب إعادة ترتيب حصص المملكة الداخلية من المشتقات البترولية.

 

وعلى نغمة الفتنة نفسها، قال موقع "قدس أونلاين" الإيرانى "العلاقات بين مصر وإيران أصبحت شهر عسل وصل أسوأ السيناريوهات، وعلى أعتاب مرحلة جديدة أكثر حدة بعد خروج القاهرة من معادلات المملكة فيما يتعلق بالحرب فى اليمن"، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن المملكة تعانى أزمة اقتصادية فى طريقها للتفاقم بسبب خفض النفط.


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مصر 365

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