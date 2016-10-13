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السجن 7 سنوات لمحامى هتك عرض قاصر وصورها عارية لابتزاز أسرتها بالجيزة

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السجن 7 سنوات لمحامى هتك عرض قاصر وصورها عارية لابتزاز أسرتها بالجيزة السجن 7 سنوات لمحامى هتك عرض قاصر وصورها عارية لابتزاز أسرتها بالجيزة

>كتبت ندى سليم

قضت الدائرة 27 جنوب القاهرة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة محامى بالسجن 7 سنوات، والسجن عامين لعامل، بتهمة هتك عرض فتاة لاتتجاوز 18 عاما، وتصويرها عارية وابتزازها.
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صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف طاهر، وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وهانى سيد، وسكرتارية عامر على، ويحيى عبد الرشيد.

 

تعود تفاصيل القضية إلى اتفاق كل من المتهم الأول "أمجد نشأت" 35 عاما محامى، والمتهم الثانى "عبد الرحيم حسين" عامل، باستدراج شقيقة زوجة المتهم الثانى إلى منزل المحامى، لممارسة الرذيلة معها، وتصويرها عارية، لابتزاز أسرتها وشقيقتها، للتنازل عن حقهم فى استرداد أموال القائمة والنفقة الزوجية، بعد طلاق شقيقة المجنى عليها من المتهم الثانى، وذلك بمنطقة ساقية مكى بالجيزة.

 

وليلة وقوع الجريمة، استدرج المحامى المجنى عليها "غ.ع" لاتتجاوز 18 عاما، بزعم أنه يرغب فى الزواج منها والارتباط بها فى التوقيت المناسب، وبالفعل قام المتهم بممارسة الرذيلة معها، والتقاط مقطع للمجنى عليها وهى عارية.


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مصر 365

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