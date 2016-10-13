حجز سمسار هجرة غير شرعية برشيد لحين ورود التحريات والقبض على شريكه

قرر المستشار على حسن رئيس نيابة دمنهور الكلية، بإشراف المستشار عبد العزيز عليوة المحامى العام لنيابات شمال دمنهور، حجز أحد أفراد مافيا الهجرة غير الشرعية المتورطين فى قضيتى هجرة غير شرعية بإدكو محاولين تسفير 61 من جنسيات مختلفة، لحين ورود تحريات الأموال العامة حول الواقعة .

وفى ذات التوقيت تمكن قبل قليل، ضباط مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، برئاسة العقيد أحمد البنا، من ضبط "فارس . ع . ا" حاصل على معهد سياحة وفنادق ومقيم مركز رشيد، أحد أفراد مافيا الهجرة غير الشرعية المتورط أيضا فى قضيتين "هجرة غير شرعية" بإدكو بعد محاولة تسفير 61 من جنسيات مختلفة "شريك المتهم الأول الديب .ع . ط".

وفى ذات السياق شن ضباط مباحث الأموال العامة، بإشراف اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، برئاسة العقيد أحمد البنا حملة مكبرة لضبط معظم مافيا الهجرة غير الشرعية بدائرة المحافظة.

وتمكنت جهود رجال الأموال العامة، من ضبط 33 شخصاً من مافيا الهجرة غير الشرعية والمتورطين فى 12 قضية "محاولة تسفير 819 من جنسيات مختلفة فى هجرة غير شرعية لأوروبا".