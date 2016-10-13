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القبض على سائق دهس عاملا بعد مشاجرة على أولوية المرور فى أكتوبر

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القبض على سائق دهس عاملا بعد مشاجرة على أولوية المرور فى أكتوبر القبض على سائق دهس عاملا بعد مشاجرة على أولوية المرور فى أكتوبر

>كتب بهجت أبو ضيف

ألقت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، القبض على سائق لاتهامه بدهس عامل بسيارته أثناء محاولته الفرار بعد تشاجره مع عدد من الأشخاص باكتوبر، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

 

تلقى الرائد إسلام المهداوى رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، بلاغا بمصرع عامل نتيجة صدمه بسيارة، وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين قائد سيارة ملاكى وسائق أتوبيس محمل بالعمال بسبب الخلاف على أولوية المرور، وأثناء محاولة قائد السيارة الملاكى الهرب صدم عاملا من مستقلى الأتوبيس الذى تدخل لفض المشاجرة.

 

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.


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