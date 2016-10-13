بالصور...رئيس جامعة الزقازيق يحضر ملتقى الهيئة القومية لضمان الجودة

بدأت فعاليات ملتقى " الممارسات الجيدة لمراكز ضمان الجودة " بحضور الدكتور خالد عبد البارى رئيس جامعة الزقازيق والدكتور يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، والدكتورة عزة أغا نائب رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد؛ والدكتورة راجية طه نائب رئيس الهيئة لشئون الأزهر ومديرى مراكز الجودة بالجامعات المصرية.

وتم استعراض توصيات الملتقى الأول والثانى بحضور الدكتور عبد الله عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة وفاء فوزى المدير التنفيذى لمركز ضمان الجودة بالجامعة ومديرى مراكز الجودة بكليات الجامعة.

وخلال الملتقى أشارت الدكتورة يوهانسن إلى أن الهيئة حالياً تسعى إلى زيادة فروعها بجميع الجامعات المصرية فهى موجودة بألفعل فى أسيوط وقناة السويس والمنصورة وحديثا الإسكندرية والخطة القادمة أسوان وسوهاج والغرض منها أن تكون نواة لانتشار الجودة فى المجتمع المحيط إلى جانب كونها دعما للجامعة فى العملية التعليمية . كما أن الهيئة تسعى خلال ألفترة الراهنة إلى دعم التعليم ما قبل الجامعى كمشاركة مجتمعية من خلال هذه ألفروع وبالتعأون مع الهيئة وكليات التربية النوعية لتصل إلى المدارس والمعاهد الأزهرية من أجل تحقيق نقلة نوعية فى هذا القطاع لأنه أهم مدخلاتنا وباعتباره خطوة لتحسين جودة الطالب الجامعى الملتحق حديثا بالجامعات .

وأضافت أن حرص الهيئة القومية للإعتماد والجودة على مشاركة قطاع التعليم الأزهرى فى هذه الملتقيات يأتى من كونه يضم قطاع عريض من الطلاب كما أن جامعة الأزهر تعد أقدم جامعات العالم وأكثرهم من حيث العدد وهذا يضفى ثقل أكثر على مشاركة هذه المؤسسة العريقة.

من جانبها أشارت الدكتورة وفاء فوزى أن فعاليات الملتقى تضمنت مناقشة الخطة الإستراتيجية للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد والتى قامت بعرضها الدكتورة عزة أغا وكذلك أهم المستجدات وتشمل معايير اعتماد الجامعات والمعايير الاكاديمية القومية المرجعية ودعم دور مراكز ضمان الجودة بالجامعات المصرية .

كما أن دعم الهيئة ليس بالزيارات فقط ولكن للتقييم الواقعى ألفعلى لوضع الجامعات وفقاً للمعايير التى تقاس عليها جودة التعليم من حيث الرؤية والأهداف والخطة التنفيذية ومتابعة تنفيذ هذه الخطط ومناقشة التقارير السنوية على أن يشمل الهيكل التنظيمى واللائحة التى تحدد إدارة المركز والقيادة والحوكمة ونمط الإدارة وتدرج السلطة .

رئيس الجامعة مع فريق الجودة رئيس الجامعة ضمن الحضور اجتماع رئيس الجامعة مع فريق الجودة جانب من المنتدى